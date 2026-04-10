۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۱۶

هاکان فیدان:

جهان باید به تلاش‌های احتمالی اسرائیل برای خرابکاری در آتش‌بس پاسخ دهد

وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود گفت: جهان باید برای پاسخ به تلاش‌های احتمالی اسرائیل برای خرابکاری در آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران آماده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسعد حسن الشیبانی، همتای سوری خود، پس از مذاکراتشان در آنکارا، اظهار داشت که جهان باید برای پاسخ به تلاش‌های احتمالی اسرائیل برای خرابکاری در آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران آماده باشد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر اهمیت اقدام منطقی در مواجهه با اقدامات شناخته شده اسرائیل با هدف تضعیف روند مذاکرات تأکید کرد.

فیدان افزود: «به ویژه افکار عمومی جهان باید آماده و قادر به پاسخگویی به هرگونه اقدام خرابکارانه احتمالی اسرائیل باشند.»

او ادامه داد: «ما امیدواریم که معماری جدیدی برای امنیت و صلح در منطقه، از جمله عادی‌سازی روابط بین ایران و کشورهای خلیج فارس بر پایه‌ای محکم‌تر، ایجاد کنیم.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که ما در ترکیه آماده‌ایم تا نقشی فعال در این فرآیند ایفا کنیم و تمام حمایت‌های لازم را ارائه دهیم.»

فیدان اظهار داشت که «اسرائیل در حال حاضر نسل‌کشی خود را در غزه گسترش می‌دهد تا لبنان را نیز شامل شود.»

وی خاطرنشان کرد که «حملات اسرائیل در لبنان، که بی‌هدف کودکان و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد، حتی قبل از خشک شدن جوهر آتش‌بس (آتش بس اخیر بین واشنگتن و تهران) جان صدها نفر را گرفته و منطقه را در بحران انسانی عمیق‌تری فرو برده است.»

فیدان تأکید کرد که پایان دادن به اشغال لبنان توسط اسرائیل و حفاظت از جمعیت غیرنظامی به یک اولویت فوری تبدیل شده است.

وی افزود: «می‌خواهم نکته‌ای را که برای صلح کل منطقه ما و ثبات جهانی بسیار مهم است، تکرار کنم: نباید به دولت نتانیاهو اجازه داده شود آتش‌بس و مذاکراتی را که از طریق تلاش‌های فشرده در منطقه حاصل شده است، تضعیف کند.»

فیدان گفت که برنامه‌های اعلام شده در چارچوب آتش‌بس موقت بین ایالات متحده و ایران شامل مسائل پیچیده‌ای از جمله امنیت منطقه‌ای و سایر مسائل دشوار است.

وی ادامه داد: «دو هفته ممکن است کافی نباشد. اگر هر دو طرف توافق کنند، آتش‌بس می‌تواند برای مدت طولانی‌تری تمدید شود و مذاکرات از سر گرفته شود.

این چیزی است که ما به آن امیدواریم و برای آن تلاش می‌کنیم: اینکه این مذاکرات با حسن نیت آغاز شود و به نتیجه برسد.»

فیدان ضمن ابراز خرسندی از آتش بس بین تهران وواشنگتن تأکید کرد که «جهان و منطقه به این نیاز دارند. ایران و ایالات متحده ظرفیت دستیابی به آن را دارند و کشورهای منطقه آماده ارائه انواع حمایت‌های سازنده هستند.»

    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      این احتمال هست که خرابکاری کنند در اتش بس وبه اهدافشون نرسنند خداکنه
    • امیر IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      موندم توحکمت خداوندکه چرا ترامپ ونتانیاهو این دو موجودکثیف وجنایتکار رو که وجودشون درکره خاکی جزکشتاروغارت وویرانگری ثمره ای نداره،نابودنمیکنه؟! این دونفر حتی نفس کشیدن ومصرف اکسیژن براشون حرامه.لعنت براون نطفه کثیف تون واون شیرناپاک ونجسی که شما دوتا آشغال خوردید.این دوتا انگل یکباراعدام براشون کمه وبایدزیرشکنجه سرنگون بشن.لعنت به مسئولین بی عرضه وبی لیاقت سازمان حقوق بشرکه بایداسمشو گذاشت سازمان ظلم به بشر.
      • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
        3 0
        دقیقا، این همه کودک معصوم و انسان بیگناه فدای جاه طلبی و توطئه های نتانیاهو شدند ولی خودش انگار با عزرائیل معامله کرده، اسرائیل وظیفه ای در دنیا جز گرفتن جان مردم ندارد و جالبه زبانش هم درازه و با پر رویی برای هر جنایت و نسل کشی دلیل های چندش آور می آورد

