نتایج نخستین نظرسنجی پس از آتش بس و تزلزل حزب لیکود و نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند که جنگ علیه ایران کفه ترازو به زیان نخست وزیر رژیم صهیونیستی و حزب لیکود تغییر داده است.

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نخستین نظرسنجی پس از آتش‌بس با ایران از کاهش حمایت از حزب لیکود و اردوگاه نتانیاهو و افزایش حمایت از حزب گادی آیزنکوت خبر می‌دهد.

این در حالی است که روز گذشته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به بهانه جنگ افروزی علیه ایران مدتی از حضور در دادگاه رژیم صهیونیستی برای بررسی مفاسد اقتصادی و مالی خود فرار کرده بود، بار دیگر از یکشنبه آینده در صحن دادگاه حاضر خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنگ افروزی‌های نتانیاهو طی سال‌های اخیر برای فرار از محاکمه است، چرا که کارشناسان مسائل داخلی رژیم صهیونیستی، پایان نخست وزیری وی در سرزمین‌های اشغالی را با زندانی شدن او به علت این مفاسد برابر می دانند.

این محاکمه که به اتهامات فساد مربوط می‌شود، در پی آغاز جنگ علیه ایران و اعمال محدودیت‌های اضطراری از سوی فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی متوقف شده بود. جلسات دادگاه قرار است در دادگاه مرکزی تل‌آویو برگزار شود.

نتانیاهو با اتهامات رشوه، فساد و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در سه پرونده موسوم به «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰» و «۴۰۰۰» روبه‌رو است. پرونده موسوم به ۱۰۰۰ در مورد دریافت رشوه های گران‌قیمت از بازرگانان در قبال اعطای امتیازات مختلف به آنها است. پرونده ۲۰۰۰ در رابطه با مذاکره با ناشر روزنامه یدیعوت آحارونوت برای کسب پوشش رسانه‌ای مثبت از فعالیت‌ها و عملکرد نخست وزیر است. پرونده ۴۰۰۰ نیز به اعطای تسهیلات به شائول الوویچ، مالک پیشین پایگاه خبری واللا و از مدیران شرکت «بزک»، در برابر پوشش رسانه ای در حمایت از او مربوط می شود.

محاکمه نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است. وی در حالی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند که تلاش کرده با وارد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این پرونده و فشار بر رئیس رژیم صهیونیستی، عفو نتانیاهو در قبال این اتهامات را از او بگیرد که البته این تلاش‌ها تاکنون با شکست مواجه شده است.