آمریکا و اسرائیل از وحدت ساحات جبهه مقاومت عصبانی هستند 

ناصر ترابی کارشناس مسائل بین المللی و غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر در نقض آتش بس جنگ رمضان توسط رژیم صهیونیستی و حمله به لبنان، اظهار کرد: به نظر می رسد آمریکایی ها و اسرائیلیها در حال طراحی هستند که بر اساس آن به عنوان شکستن راهبرد وحدت ساحات یعنی وحدت میدان های جبهههای مقاومت و یکپارچگی آنها است، به کار رود چرا که یکپارچگی جبهه مقاومت ما خیلی آنها را عصبانی کرده است،لذا برای رسیدن به این هدف فعلا با حلقه لبنان میخواهند این کار را انجام دهند.
افکار عمومی داخل اسرائیل علیه نتانیاهو است
ویافزود : از سویی صهیونیست ها احساس کردهاند که حزبالله تنها مانده و ایران از سر ضعف آتش بس را پذیرفته و فرصت انتقام است. از طرفی دلیل سوم حمله اسرائیل به لبنان، خود نتانیاهو است و حزب لیکود است ، چون دیگر همه دستاوردهایشان را از دست رفته میبینند، لذا میآیند که با حمله به لبنان جبران کرده و فضایی را ایجاد کنند که در داخل رژیم صهیونیستی افکار عمومی را مدیریت کنند، چیزی که اکنون مشخص است افکار عمومی درون رژیم به شدت بر علیه ترامپ و نتانیاهو است، زیرا هم جنگ را بیهوده میبینند هم خسارتهای فراوانی دیده اند.
این کارشناس بینالمللی عنوان کرد : آنها با این رویکردها دست به جنایت در لبنان زدند و دیوانه وار از مردم انتقام گرفتند و جبهه مقاومت باید پاسخی دردناک به آنها بدهد، زیرا آن کسی که قرار بود این سگ وحشی را آرام کند، ترامپ بوده است.
لزوم انجام تدبیری که ضامن امنیت واقعی توافق شود
ترابی در خصوص آتش بس میان ایران و آمریکا بر مبنای شروط دهگانه ایران، گفت: این فعلاً توافق نیست، حرف این است که ما یک سری شروطی را گذاشتهایم، آنها گفتهاند در خصوص این شروط می خواهیم صحبت کنیم و البته این احتمال وجود دارد که آنها بروند و خودشان را بازسازی کنند تا دوباره بعد از یک جریانی وارد حمله شوند، لذا باید تدبیر بکنیم که ضامن امنیت واقعی این توافق شود.
