۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

ترافیک در محور هراز سنگین است

آمل- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو محور هراز خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی این استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی جاده‌های مازندران به‌صورت دوطرفه برقرار است.

وی افزود: در محور هراز، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، شاهد ترافیک سنگین هستیم، اما در سایر محورهای استان از جمله کندوان، کیاسر و سوادکوه، تردد به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده و شرایط جاده‌ها از این نظر پایدار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله بیشتری در مسیرهای پرتردد تردد کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

