ترافیک در محور هراز سنگین است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی این استان اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی جادههای مازندران بهصورت دوطرفه برقرار است.
وی افزود: در محور هراز، بهویژه در محدوده سهراهی چلاو، شاهد ترافیک سنگین هستیم، اما در سایر محورهای استان از جمله کندوان، کیاسر و سوادکوه، تردد بهصورت عادی و روان جریان دارد.
صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر هیچگونه مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان گزارش نشده و شرایط جادهها از این نظر پایدار است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله بیشتری در مسیرهای پرتردد تردد کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
نظر شما