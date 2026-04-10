عملیات ضربتی پلیس در استان سمنان؛ ۷ عامل وابسته به معاندین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح آدینه در جمع خبرنگاران در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی در سمنان از دستگیری هفت نفر در ارتباط با شبکه های معاند با اشراف اطلاعاتی نیروهای انتظامی در این استان خبر داد.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد، متهمان ارتباطی مستمر با رسانه های معاند سلطنت طلب داشته و به انجام اقدامات ضد امنیتی و هنجارشکنانه، ارسال مختصات جغرافیایی مناطق حساس، اهانت و فحاشی و... مشغول بودند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: این افراد بلافاصله در کمترین زمان ممکن، طی عملیات های جداگانه توسط پلیس اطلاعات و امنیت استان سمنان و شهرستان های شاهرود، مهدیشهر و میامی دستگیر شدند.

حسینی با اشاره به تحویل متهمان به دستگاه قضایی، بیان کرد: وطن فروشی و دامن زدن به تفکرات و نشر افکار آمریکایی - صهیونی، چیزی جز نفرت مردم قدرتمند ایران را به دنبال نخواهد داشت و پلیس در این راستا با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.