۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

دستگیری ۲ مزدور در شاهرود؛ لوازم ممنوعه و اقلام ارتباطی کشف شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو مزدور در این شهر خبر داد و گفت: از این متهمان لوازم ممنوعه و اقلام ارتباطی و فنی کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری دو مزدور آمریکایی، صهیونیستی در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: جرم این افراد قرار دادن اطلاعات در اختیار شبکه ها و رسانه های معاند بوده است.

وی با اشاره به اینکه این متهمان با اشراف اطلاعاتی پلیس بازداشت شدند، ادامه داد: از این متهمان لوازم ممنوعه و اقلام ارتباطی و فنی کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه پلیس در این روزهای حساس شرایط جنگی با هوشیاری اوضاع را تحت کنترل دارد، ابراز داشت: اجاره ایجاد نا امنی و اغتشاش در شهرستان داده نمی‌شود.

حسینی اضافه کرد: از هم استانی ها درخواست داریم تا پلیس را در برقراری نظم و امنیت پایدار یاری داده و هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6776076

