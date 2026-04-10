به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مسلم صیاد صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با اشاره به تاکید قرآن کریم در معرفی پیامبر اکرم(ص) بر نیروی باطنی، توان مدیریتی و نقش رهبری اظهار کرد: جامعه دینی باید بر پایه آگاهی و بصیرت حرکت کند
کارشناس مذهبی با بیان اینکه یاران امام زمان(عج) در روایات افرادی زیرک و هوشیار معرفی شدهاند، افزود:عدم غفلت و توان تشخیص مسیر درست در شرایط، پیچیده است.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد در عبادات کوشا هستند اما در برابر ظلم و جبههگیری دشمنان سکوت میکنند،گفت: عافیتطلبی و سکوت در برابر ظلم خطر آفرین است
حجتالاسلام صیاد با بیان اینکه بسیاری از امور ناخوشایند حامل حکمت الهی هستند، اظهار کرد:بیتوجهی به مسئولیتهای اجتماعی زمینهساز آسیبهای اقتصادی، فرهنگی و روانی میشود.
وی با اشاره به اینکه اسلام خونریزی، تخریب و ایجاد فساد را حرام میداند، افزود: قرآن در زمان هجوم دشمن دستور به استقامت میدهد و این استقامت یک وظیفه جمعی است.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه در سوره هود پیامبر مأمور به مقاومسازی جامعه شده است، گفت:دشمنان تلاش میکنند فرهنگ همدلی، مقاومت و ایستادگی را از مردم بگیرند تا جامعه دچار تزلزل شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف جهاد در اسلام از بین بردن فتنههاست،تصریح کرد: قرآن بر آیندهنگری، بیداری دائمی و مراقبت از جامعه تأکید دارد.
حجتالاسلام صیاد با بیان اینکه دعا برای ظهور امام زمان(عج) باید با عمل، آمادگی و مسئولیتپذیری همراه باشد، گفت: جامعهای که در برابر فتنهها هوشیار باشد، توان عبور از بحرانها را پیدا میکند.
وی با اشاره به ضرورت حضور قلب و هوشیاری حتی در نماز، اظهار کرد:قرآن مؤمنان را از سستی در برابر دشمن برحذر میدارد و این هشدار نشاندهنده اهمیت پایداری است.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه مردم ایران با وجود سختیها از ایمان قلبی برخوردارند، افزود این پشتوانه معنوی عامل اصلی مقاومت آنان است و خداوند نیز بر اساس علم و حکمت خود امور را تدبیر میکند.
نظر شما