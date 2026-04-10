پیام علی اکبر ولایتی درپی شهادت سیدکمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پیامی شهادت سیدکمال خرازی را تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر، خبر شهادت دوست و همکار دیرینم و خدمتگزار صدیق نظام اسلامی، شهید دکتر سید کمال خرازی، در پی جراحات وارده از عملیات تروریستی ارتش ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی، موجب تاثر و اندوه عمیق اینجانب گردید.
ایشان پس از سالها مجاهدت خالصانه، سرانجام به همسر شهید خویش پیوست و نام خود را در زمره شهدای سرافراز این مرز و بوم در جنگ رمضان ثبت نمود.
آشنایی اینجانب با ایشان به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران مبارزات بازمیگردد؛ که با روحیه انقلابی و عزمی راسخ، در مسیر تحقق آرمانهای والای اسلام و انقلاب گام برمیداشت. پس از انقلاب نیز در مسئولیتهای خطیری ، بهویژه در ریاست دفتر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نیز جایگاه تصدی وزارت امور خارجه، از نزدیک شاهد تلاشهای بیوقفه، تدبیر، تعهد و دلسوزی ایشان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودهام.
همچنین پس از پایان دوران وزارت، با مسئولیت در شورای راهبردی روابط خارجی ، فصل جدیدی از خدمت صادقانه و اندیشهورزی راهبردی را رقم زد و تجربیات گرانبهای خود را در مسیر اعتلای کشور به کار گرفت.
اینجانب این ضایعه بزرگ و شهادت این خدمتگزار مخلص را به محضر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز و صبور ایشان ، به ویژه به همکاران و برادرانم در دستگاه دیپلماسی و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
عاش سعیدا و مات سعیدا
علی اکبر ولایتی
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری
نظر شما