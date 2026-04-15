۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

موفق در ورزش و اخلاق؛

تکواندوکارانی که نمادسربازی میهن شدند/ طلایی‌هایی که پای ایران ماندند

تکواندوکارانی که نمادسربازی میهن شدند/ طلایی‌هایی که پای ایران ماندند

موفقیت دو تکواندوکار هم‌زمان، جلوه‌ای روشن از توانایی‌های چشمگیر سربازان ایران و نسل تازه‌نفس ورزش ایران و نتیجه تلاش، نظم، تربیت فنی و روحیه پهلوانی در تکواندوی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان، شیرزن ایرانی، حنا زرین‌کمر، دختر افتخارآفرین کشورمان، با پشتکار مثال‌زدنی، پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، حفظ پوشش اسلامی و اتکال به خداوند، با تکیه بر توانمندی‌های خود و ایمان به هدف در سخت‌ترین شرایط تمرینی که کشور عزیزمان مورد تجاوز دشمن خونخوار آمریکایی-صهیونیستی قرار داشت، توانست نخستین مدال طلای جهانی ورزش دختران ایران در سال جدید را کسب کند.

در همین روز و در کنار این قهرمانی تاریخی، پهلوانک ایرانی، بنیامین سلطانیان، نوجوان شایسته و افتخارآفرین کشور نیز به مدال طلای ارزشمندی دست یافت و در کنار دیگر مدال‌آوران، برگ پرافتخار دیگری بر تاریخ ورزش ایران افزود.

این موفقیت هم‌زمان، جلوه‌ای روشن از توانایی‌های چشمگیر سربازان ایران و نسل تازه‌نفس ورزش ایران و نتیجه تلاش، نظم، تربیت فنی و روحیه پهلوانی در تکواندوی کشور است؛ نسلی که با درون مایه‌ای از اتحاد مقدس و همدلی، مسیر موفقیت و سربلندی را هموار می‌کند.بانو زرین‌کمر پس از پیروزی غرورآفرین خود، با سلام نظامی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، لحظه‌ای ماندگار آفرید؛ لحظه‌ای که نمادی از احترام، تعهد و عشق به ایران عزیز بود.

این دو افتخار بزرگ، نتیجه تلاش فردی قهرمانان و همچنین حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دلسوزانه مربیان و همراهی مسئولان فدراسیون تکواندو است؛ مجموعه‌ای توانمند که اعتقادی راسخ به حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و رهبری داشته و در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی پیشگام بودند و در تربیت جوانان غیور انقلابی و پهلوانان ایران اسلامی از هیچ مجاهدتی دریغ نورزیدند و یاد دادند که همیشه در رکاب رهبری و دفاع از وطن در صف اول میدان مبارزه و جنگ اراده‌ها هستند، و برای حمایت از کشور و میهن و نیروهای جان‌برکف نظامی در سخت‌ترین شرایط جنگی تلاش کرده و نقشی مؤثر در سربلندی ایران ایفا کنند و پرچم سه‌رنگ کشورمان را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارد.

فدراسیون تکواندو همواره تلاش کرده است در کنار موفقیت‌های فنی و حرفه‌ای، به اصول پهلوانی، اخلاق ورزشی، حفظ ارزش‌های انسانی و پرورش نسل‌هایی تلاشگر و باانگیزه پایبند باشد.

حضور پررنگ و مستمر در مسیر رشد استعدادهای جوان و تربیت ورزشکارانی که در میدان‌های دشوار ورزشی با استقامت و سخت‌کوشی ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده نقش مهم و مسئولانه این نهاد در اعتلای ورزش ملی است.

