به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان، شیرزن ایرانی، حنا زرین‌کمر، دختر افتخارآفرین کشورمان، با پشتکار مثال‌زدنی، پایبندی به ارزش‌های فرهنگی، حفظ پوشش اسلامی و اتکال به خداوند، با تکیه بر توانمندی‌های خود و ایمان به هدف در سخت‌ترین شرایط تمرینی که کشور عزیزمان مورد تجاوز دشمن خونخوار آمریکایی-صهیونیستی قرار داشت، توانست نخستین مدال طلای جهانی ورزش دختران ایران در سال جدید را کسب کند.

در همین روز و در کنار این قهرمانی تاریخی، پهلوانک ایرانی، بنیامین سلطانیان، نوجوان شایسته و افتخارآفرین کشور نیز به مدال طلای ارزشمندی دست یافت و در کنار دیگر مدال‌آوران، برگ پرافتخار دیگری بر تاریخ ورزش ایران افزود.

این موفقیت هم‌زمان، جلوه‌ای روشن از توانایی‌های چشمگیر سربازان ایران و نسل تازه‌نفس ورزش ایران و نتیجه تلاش، نظم، تربیت فنی و روحیه پهلوانی در تکواندوی کشور است؛ نسلی که با درون مایه‌ای از اتحاد مقدس و همدلی، مسیر موفقیت و سربلندی را هموار می‌کند.بانو زرین‌کمر پس از پیروزی غرورآفرین خود، با سلام نظامی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، لحظه‌ای ماندگار آفرید؛ لحظه‌ای که نمادی از احترام، تعهد و عشق به ایران عزیز بود.

این دو افتخار بزرگ، نتیجه تلاش فردی قهرمانان و همچنین حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دلسوزانه مربیان و همراهی مسئولان فدراسیون تکواندو است؛ مجموعه‌ای توانمند که اعتقادی راسخ به حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و رهبری داشته و در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی پیشگام بودند و در تربیت جوانان غیور انقلابی و پهلوانان ایران اسلامی از هیچ مجاهدتی دریغ نورزیدند و یاد دادند که همیشه در رکاب رهبری و دفاع از وطن در صف اول میدان مبارزه و جنگ اراده‌ها هستند، و برای حمایت از کشور و میهن و نیروهای جان‌برکف نظامی در سخت‌ترین شرایط جنگی تلاش کرده و نقشی مؤثر در سربلندی ایران ایفا کنند و پرچم سه‌رنگ کشورمان را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارد.

فدراسیون تکواندو همواره تلاش کرده است در کنار موفقیت‌های فنی و حرفه‌ای، به اصول پهلوانی، اخلاق ورزشی، حفظ ارزش‌های انسانی و پرورش نسل‌هایی تلاشگر و باانگیزه پایبند باشد.

حضور پررنگ و مستمر در مسیر رشد استعدادهای جوان و تربیت ورزشکارانی که در میدان‌های دشوار ورزشی با استقامت و سخت‌کوشی ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده نقش مهم و مسئولانه این نهاد در اعتلای ورزش ملی است.