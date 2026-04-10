۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اجرای پویش فرهنگی به یاد دانش آموزان شهید میناب در تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش فرهنگی و انسانی «کودکان کوچولوی میناب» به یاد بیش از 170 کودک شهید در حادثه بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، در کشور تایلند برگزار شد.

در این پویش فرهنگی که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید میناب اجرا شد، تصویر نمادین کیف مدرسه به‌عنوان نشانه‌ای از علم، آینده، کودکی و آرزوهای ناتمام، بر روی لباس کودکان چاپ و میان دانش‌آموزان تایلندی توزیع شد.

برگزارکنندگان این برنامه تلاش کردند با بهره‌گیری از نمادهای آموزشی و فرهنگی، پیام همدلی با کودکان قربانی خشونت و اهمیت پاسداشت یاد دانش‌آموزان شهید را به مخاطبان بین‌المللی منتقل کنند.

این پویش در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی با محوریت یادبود کودکان شهید و ترویج فرهنگ صلح و همدلی در میان نسل نوجوان برگزار شده است.

محدثه رمضانعلی

