رهبر شهید قدرت ولایت فقیه را در عبور کشور از بحرانها به خوبی نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته پایتخت، که در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن تقدیم سلام و درود به محضر حضرت بقیهالله الاعظم(عج) و آرزوی تعجیل در فرج ایشان، یاد و خاطرۀ امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و همه شهیدان والامقام را گرامی داشت.
وی با اشاره به توفیق برگزاری نماز جمعه در ایام اربعین شهادت امام خامنهای در جوار مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و گلزار شهدای بهشت زهرا(س)، این فرصت را نعمتی الهی دانست و بر ضرورت رعایت تقوای الهی تأکید کرد.
امام جمعه تهران، امام خمینی(ره) و شهید امام خامنهای را نماد عینی تقوا و بندگی در زمان معاصر توصیف کرد و گفت: اگر بخواهیم تقوا برای ما تجسم عینی پیدا کند، پس از اولیای الهی میتوانیم این صفت را در وجود این دو امام مشاهده کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبری، میراث بزرگ امام خمینی(ره) را «ولایت فقیه» به عنوان بنیان محکم برای سعادت جامعه مؤمنان و کانون اندیشۀ سیاسی اسلام ناب در عصر غیبت دانست و افزود: امام راحل به عنوان فقیهی ژرفاندیش و مصلحی بزرگ، با احیای ولایت فقیه و تحقق عینی آن همراه با امتی باوفا و بصیر، عصر جدیدی را در شکلگیری تمدن اسلامی آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: ولایت فقیه، ملت ایران را از ظلمات طاغوت خارج کرد و به نور ولایت الهی منور ساخت؛ این جلوه از ولایت الهی که سایۀ ولایت عظمای اولیای خداست، نسخۀ شفابخشی برای حیات طیبه در عصر غیبت است.
ولایت فقیه «نسخۀ حیاتبخش الهی در فلسفۀ سیاسی اسلام ناب»
خطیب جمعه تهران، در ادامه سخنان خود ولایت فقیه را «نسخۀ حیاتبخش الهی در فلسفۀ سیاسی اسلام ناب» و درمانبخش همۀ دردها و آلام روزگار معاصر دانست.
وی ولایت فقیه را هدیه گرانبهای غدیر برای عصر غیبت و ادارۀ بشریت در زمان غیبت ولیالله الاعظم(عج) توصیف کرد و افزود: ملت عزیز ما در همراهی با امام راحل برای تحقق این امر الهی هیچ کم نگذاشت.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان حجت بزرگ خداوند و مصلح کبیر در روزگار ما تصریح کرد: ایشان در شرایطی که ظلمات متراکم کفر و شرک، روزگار ما را در تاریکی فرو برده بود، نور ولایت را درخشاند و عصر جدیدی آغاز شد که به حق این عصر با نام او شناخته شده است.
خطیب جمعه تهران این میراث بزرگ را به برکت شاگرد برجستۀ این مکتب یعنی رهبر شهید انقلاب اسلامی حفظشده، تثبیتیافته و متعالی خواند و ایشان را نقشآفرینی الهی در ارائه بنیانهای قرآنی نظریۀ ولایت فقیه و بنیانهای تاریخی موجود در سیرۀ ائمۀ معصومین(ع) دانست.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: همۀ امامان ما به دنبال تحقق حاکمیت الهی بودند و برای آن مبارزه کردند. رهبر شهید ما توانست به لطف خدای متعال در تحقق این مبانی و ارائه آنها نقشی فوقالعاده ایفا کند.
امام جمعه موقت تهران با مرور نقشآفرینیهای رهبر شهید انقلاب در دوران مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از حضور در کنار امام راحل در مبارزه با نظام طاغوتی، تحمل شکنجهها و زندانها، تا کارهای تربیتی، تبلیغی، تشکیلاتی و مبارزاتی، ایشان را چهرهای «با نشاط، جوان، فرزانه، دانشمند، شجاع، غیور، روشنفکر، خوشفکر و مجاهد» توصیف کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبری با یادآوری تعابیر امام خمینی(ره) درباره رهبر شهید انقلاب، به نقشآفرینیهای رهبر شهید انقلاب پس از پیروزی انقلاب از امامت جمعه تهران با خطبههای تراز و شورانگیز، تأسیس شبکۀ امامت جمعه در کشور، عضویت در شورای دفاع، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری اشاره کرد.
وی افزود: دشوارترین مسئولیت ممکن، یعنی رهبری و زعامت امت بعد از امام راحل، به این انسان الهی سپرده شد. ایشان در دوران زعامت خود بزرگترین خدمتها را به اصل ولایت فقیه انجام دادند؛ هم در بُعد نظری به عنوان فقیهی نواندیش در عرصۀ مردمسالاری دینی، هم در قدرت فوقالعاده در نظامسازی.
خطیب جمعه تهران به ابعادی از نظامسازی رهبر شهید انقلاب شامل «هنر تربیت و پرورش اجتماع از طریق ساخت افکار و روحیات و عواطف تودههای عظیم مردم»، «نهادسازیهای هدفمند با نظر به افقهای دوردست»، «قدرتسازی نظامی کشور»، «ابداع و ابتکار در ابعاد علمی و راهبردی»، «سیاستگذاری» و «آغاز نهضت بزرگ علمی ایرانیان» اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب درباره تماسهای مکرر برخی اقشار مردم در خصوص طلب حلالیت از امام شهید، گفت: معجزۀ ولایت الهی، قدرت پیشبینی حوادث و بهرهمندی از وسعت محبت و قلب سرشار از عاطفه است. در پیام آمده بود که رهبری شهید ما فرموده بودند «همه ملت فرزندان من هستند» و آنانی که جفا کردهاند نگران نباشند که ایشان همه را بخشیدهاند.
رهبر شهید ما قدرت ولایت فقیه را برای عبور کشور از بحرانها نشان داد
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه وقتی امام امت به شهادت میرسد، امت احساس یتیمی میکند گویی پدر را از دست داده است، تأکید کرد: رهبر شهید ما قدرت ولایت فقیه را برای عبور کشور از بحرانها نشان داد؛ ایشان ثابت کرد که ولایت فقیه میتواند قانونمداری در کشور را حفاظت کند و در برابر انواع فتنهها، کشتی کشور را به سلامت عبور دهد.
وی افزود: شهید امام خامنهای نشان داد که ولایت فقیه معرفیشده از سوی امام راحل، میتواند امتسازی کند و این اندیشه پُرنور در اقصی نقاط عالم امتداد پیدا کند؛ ایشان با معنویت، اخلاق، روح زلال، چشمهای اشکبار در نیمهشبها، تضرع به درگاه الهی، توسل مستمر به ساحت قدس ولیالله الاعظم(عج) و زهد مثالزدنی خود، نمونه دیگری از الگوی حکمرانی سعادتآفرین را به بشریت عرضه کرد.
خطیب جمعه تهران با اشاره به انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید، خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که کسی برای ادامه این راه مورد پسند امت و خبرگان قرار گرفت که در دامن آن شهید بزرگوار و در محیط روح زلال و شجاعت و شیوه تربیتی ایشان پرورش یافتهاند؛ کسی که اشبه الناس به شهید خامنهای در خُلق و منطق است. انشاءالله به توفیق الهی، باز هم در همراهی امت و امام، شاهد درخشش گستردهتر نور ولایت فقیه در روزگار ما خواهیم بود.
دشمن در جنگ تحمیلی سوم با چهار سد بزرگ روبهرو شد
امام جمعه موقت تهران، در ادامه خطبههای این هفته نماز جمعه تهران گفت: مواظب ورودی شخصیتمان باشیم. گوشتان را نسپارید به رسانههای تحت حمایت استکبار؛ چراکه هم شنیدن و هم پذیرفتن، مسئولیت دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که فرمودند «امروز تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم، به جرات میتوان گفت شما ملت ایران پیروز میدان بودهاید»، اظهار داشت: ملت عزیز ایران، جنگ تحمیلی سوم را به دفاع مقدس سوم تبدیل کرد. این جمله محور گفتوگوی امروز ماست.
وی با بیان اینکه ایران سربلند با قاطعیت و به توفیق الهی از این چله جهاد و حماسه بیرون آمده، افزود: میراث باشکوه امامین انقلاب به شایستگی حفاظت شد. این رسالت تاریخی پیش از ظهور منجی بشریت، بر عهده ملت رشید، باوفا، صبور و شکور ایران سپرده شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به همآوردی نابرابر ملت ایران در برابر قدرتهای اول نظامی، اقتصادی، علمی و دیپلماسی جهان تصریح کرد: ملت شگفتیساز ما همچون کوهی استوار ایستاد. دشمن غدار با تمام امکانات دریایی، هوایی و زمینی و پشتیبانی اطلاعاتی وارد میدان شد و با شهادت امام خامنهای و حمله به مدرسه میناب (شجره طیبه) کار خود را آغاز کرد.
امام جمعه موقت تهران با یادآوری خباثتهای دشمن در حمله به مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، پلها و منازل مسکونی، گفت: نقشه دشمن، تسلیم کامل ایران، تجزیه ایران ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت و تصاحب نفت بود، اما در این مواجهه با چهار سد بزرگ روبهرو شد.
وی گفت: این سدها میدان و خیابان، کشاندن جنگ نظامی به عرصه اقتصاد جهانی، گسترش جنگ از ایران به منطقه و قرار گرفتن تمام پایگاههای آمریکا در بانک اهداف جمهوری اسلامی و ایجاد وحدت شگفتانگیز و بینظیر در برابر تلاش دشمن برای تولید آشوب و اختلاف داخلی بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری تأکید کرد: دشمن میخواست اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند، اما نه شورای امنیت، نه ناتو و نه اتحادیه اروپا با او همراه نشدند و به تله انزوا افتاد و رسوا شد.
وی در ادامه با اشاره به عملیات غافلگیرانه دشمن برای سرقت اورانیوم غنیشده، افزود: طبس ۲ شکل گرفت و دستگاه نظامی دشمن در وسط بیابانهای ما منهدم و به آتش کشیده شد. الحمدلله کشتی تدابیر و آرزوهای آنان در برابر این ملت بزرگ به لطف خدای متعال به گل نشست.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با برشمردن نمونههایی از شکستهای راهبردی دشمن در دفاع مقدس سوم افزود: دشمن میخواست با کلکسیونی از پیشرفتهترین هواپیماها و هواگردها حیثیت خود را حفظ کند، اما به میدان آمد و همه آنها را مورد اصابت قرار گرفت و حیثیتشان را بر باد فنا داد. میخواست قدرت موشکی ما را نابود کند، اما از تکزنهای نقطهزن بعد از سی و چند روز به پرتاب دوگانهها رسیدیم.
وی تصریح کرد: دشمن قصد ورود زمینی داشت، اما قبل از اینکه راه بیفتد، در پایگاههایش در دبی، امارات، بحرین، کویت و سایر نقاط، بحمدالله زمینگیر شد. به گروهکهای ضد انقلاب هم امید بسته بود، اما قبل از هر اقدامی، مورد اصابت قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به قدرت دریایی دشمن گفت: آن دو ناو غولپیکر را به میدان آورد که میگفتند هرکدام فقط با حرکت کردن، کشوری را تسلیم میکند؛ اما یکی به تیر غیب گرفتار شد و با بدبختی و رسوایی برگشت، دیگری هم از ترس ضربت فرزندان اسلام در آبهای بینالمللی فاصله گرفت و به انزوا رفت.
امام جمعه موقت تهران در خصوص رژیم صهیونیستی اظهار داشت: دشمن میخواست برای این رژیم نحس، سپر امنیتی و قدرت بازدارندگی ایجاد کند، اما اول چشمهایش را در منطقه کور کردیم و آنگاه زیر ضربات مستمر موشکها، زندگی و دودمانش به باد فنا رفت. هِیفا و تلآویو امروز شبیه غزه شدهاند.
وی با اشاره به تحولات در تنگه هرمز گفت: آنها درباره بازگشایی تنگه هرمز ما را تهدید میکردند، اما ما طراحی بستن بابالمندب را با یمن پیش میبردیم.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با مقایسه شرایط ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: دشمن میخواست ملت ایران بر ضد نظام اسلامی بشورد، اما امروز میلیونها نفر در شهرهای آمریکا بر ضد ترامپ تظاهرات میکنند. میخواست با زدن زیرساختها اختلاف ایجاد کند، اما هم زنجیره انسانی تشکیل شد و هم وعده صادق ما را دیدند که «تمام منطقه را برای شما جهنم خواهیم کرد.
وی گفت: دشمن هم در جنگ روایتها باخت، هم در تاکتیکها و تکنیکهای جنگ روانی موفق نشد. همه چیز بر ضد او تمام شد. امروز حرفها و توییتهای دشمنان به مضحکه جهانی تبدیل شده است. یک صهیونیست گفته: « غرش شیران ما به «میو میو» گربهها تبدیل شد.
امام جمعه موقت تهران با توصیف وضعیت کنونی دشمنان گفت: این عاقبت امپراتوری کفر، استکبار، شرک و نفاق است. ورشکسته، خسته، درمانده و ملامت شده در برابر اراده فولادین ملت مؤمن و عزیز ما زانو زد. آن کاغذهای ۱۵ بندی پیشنهاد خودش را پس گرفت و کاغذ ۱۰ بندی پیشنهاد ما را امضا کرد.
وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: «رهبر معظم انقلاب فرمودند: ممکن است سکوتی مصلحت باشد، اما دستها روی ماشه است. ملت ایران فریب نمیخورد. بیدار، هوشیار و آماده در صحنه است. نیروهای میدانی خود را از وضعیت جنگی خارج نمیکنند، بلکه نفس تازه میکنند و مردم صحنه را خالی نخواهند کرد.»
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری افزود: ما به مسئولین عالیرتبه کشور و شورای عالی امنیت ملی اعتماد داریم، اما «یک سر سوزن به دشمن اعتماد نداریم. این دشمن خبیث، کثیف و غدار، هرگز و تحت هیچ شرایطی قابل اعتماد نیست؛ مگر اینکه تمام شرایطی را که در توافق اولیه پذیرفته، محقق کند.
لبنان عزیز خط قرمز ماست؛ ضربات قوای مسلح ایران در صورت ادامه تجاوزات ادامه خواهد داشت
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در بخش پایانی خطبههای نماز جمعه این هفته، با ابراز ارادت به برادران و خواهران جبهه مقاومت بهویژه در لبنان عزیز، تأکید کرد: دشمن در لبنان عزیز، کشتاری به راه انداخت، اما حزبالله در حال پاسخ دادن است.
امام جمعه موقت تهران افزود: خط قرمز ما جبهه مقاومت، مخصوصاً لبنان عزیز ماست. اگر به تجاوزات ادامه بدهند، مجدداً ضربات زمینگیرکننده قوای مسلح ما بر سر آنها فرود خواهد آورد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری همچنین ضمن سلام به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین(ع) به نیابت از شهدا، اربعین شهید امام خامنهای، روح مطهر امام راحل و همه شهدا، به شخصیت نورانی سید کمال خرازی نیز درود فرستاد و گفت: حضرت آقا فرمودند: تقاص خون تکتک شهدا را به لطف خدای متعال خواهیم گرفت.
امام جمعه موقت تهران در پایان خاطرنشان کرد: امت ما اربعین باعزتی را برگزار کرد، اما در متن این برگزاری، همواره به یاد اربعین پر از غربت اهل بیت عصمت و طهارت، اربعین حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) بود.
حزبالله روح ماست / در انتظار روز آزادی قدس و اقامه نماز در مسجدالاقصی هستیم
حجتالاسلام والمسلمین علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در بخش عربی خطبههای نماز جمعه این هفته، با ابراز همدردی با مردم مقاوم لبنان بهویژه اهالی جنوب و ضاحیه بیروت که زیر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار دارند، تأکید کرد: قلوب ما با این مظلومان و مردم بیدفاعی است که رژیم صهیونیستیِ یأسزده و خفهشده آنها را قربانی میکند.
خطیب نماز جمعه تهران با تجلیل از صبر و ایثار حزبالله لبنان تصریح کرد: «حزبالله عزیز، مشقات بزرگی را در دفاع از امت اسلامی متحمل شده است. حزبالله روح ما و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران است.»
وی ضمن اعلام همبستگی کامل با حزبالله و مردم فلسطین، خاطرنشان کرد: ماه رمضان، ماه پیروزی و آزادی است. ما به استقبال روزی میرویم که نماز جمعه در مسجدالاقصی مبارک اقامه شود و با تمام وجود منتظر آن روز موعود هستیم.
علی اکبری در پایان با اشاره به آمادگی برای نبرد نهایی با رژیم صهیونیستی غاصب گفت: «ما آمادهایم تا نبرد نهایی را برای تحقق این وعده الهی در پیش بگیریم و انشاءالله به زودی نماز را در قدس شریف اقامه خواهیم کرد.»
حجتالاسلام حاج علی اکبری ضمن سلام و درود به شهید سید کمال خرازی، که از ایشان به عنوان شخصیتی نورانی یاد کرد، گفت: از طرف همه ارواح مطهر، سلام میکنم و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تقاص خون تک تک این شهدا را به لطف خدای متعال خواهیم گرفت.
