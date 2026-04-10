هدف دشمن بدبین کردن مردم نسبت به نظام، مسئولین و آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع کمالی ضمن درود بر یکایک مردم عزیز و انقلابی ایران با بیان اینکه مردمی که با بصیرت، وحدت و ایستادگی سپر پولادین انقلاب در برابر استکبار جهانی هستند، اظهار کرد: خواهران زینبی و برادران علوی که درس مقاومت و فداکاری را به خوبی از مکتب اباعبدالله (ع) آموخته‌اند، پس از شهادت امام عزیزمان، ۴۰ روز عاشقانه، عارفانه و عاقلانه در میدان ایستادند تا سوخت موشک‌های فرزندان این مرز و بوم را تهیه کرده و بر سر کفار و استکبار جهانی فرود آورند.

وی با اشاره به این فرموده رهبر شهید که «مردم ما اگر اتفاقی برای این نظام و انقلاب بیفتد، از طرف خداوند متعال مبعوث می‌شوند تا کار استکبار جهانی را تمام کنند.»، ادامه داد: امروز تحقق این فرمایش را می‌بینیم، مردمی که با اطاعت نکردن از استکبار جهانی، «جهاد کبیر» را انجام داده‌اند.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان با بیان اینکه مردمان عزیز ما ثابت کردند که قصد ترک صحنه را ندارند و جهاد و میدان جهاد را خوب شناخته‌اند، افزود: مهم‌ترین آرزوی دشمنان، ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین و بین مردم و مسئولین با ولایت است.

وی تاکید کرد: یادمان باشد ایران عزیز، محصول ایمان قوی و اراده راسخ شما مردمان عزیز است و اگر این وحدت، خدای ناکرده، خدشه‌دار شود، ما آسیب خواهیم دید.

سردار زارع کمالی با بیان اینکه هدف امروز دشمن بدبین کردن مردم نسبت به نظام، مسئولین و آینده کشور است که نباید چنین اجازه‌ای را به دشمنان اسلام بدهیم، ادامه داد: با توجه به مواجهه کشور با دشمن غدار و حیله‌گر امروز دستگاه دیپلماسی ایران با پشتیبانی مردم سه وظیفه را بر عهده دارد.

وی تبدیل موفقیت تاکتیکی که با پشتیبانی مردم نستوه به دست آمده، به دستاورد استراتژیک را یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی عنوان کرد و افزود: وظیفه دوم دستگاه دیپلماسی تثبیت حقوق قانونی ایران عزیز و وظیفه سوم اطمینان از اینکه استکبار نمی‌تواند مفاد توافق را یک‌جانبه تغییر دهد، است.

فرمانده سپاه انصار الحسین استان همدان ادامه داد: امیدواریم به لطف خدای متعال، توجهات حضرت ولیعصر (عج)، تبعیت مردم و مسئولان از رهبری و تقویت انسجام ملی فروپاشی تمدن شیاطین و پیروزی نهایی ایران عزیز و جبهه مقاومت را شاهد باشیم.