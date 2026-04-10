۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

توزیع بیش از ۲۱۴ تن گوشت مرغ گرم در لرستان؛ کشتار ۱۱۳ هزار قطعه مرغ

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، از توزیع ۲۱۴ تن و ۴۸۲ کیلوگرم گوشت مرغ گرم در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی، با اعلام خبر توزیع گسترده گوشت مرغ گرم در استان، از تداوم تلاش‌ها برای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد.

جزئیات توزیع گوشت مرغ گرم

وی بیان کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و به منظور تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان، روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، میزان ۲۱۴ تن و ۴۸۲ کیلوگرم گوشت مرغ گرم در استان لرستان توزیع شد.

کشتار ۱۱۳ هزار و ۲۵۳ قطعه مرغ گوشتی در کشتارگاه‌های صنعتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: با کشتار ۱۱۳ هزار و ۲۵۳ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاه‌های صنعتی استان، این میزان گوشت مرغ گرم تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده فعالیت مستمر و منظم کشتارگاه‌های صنعتی استان در راستای تأمین نیاز بازار است.

صیادی تصریح کرد: این اقدام عملیاتی، نشان‌دهنده تلاش مستمر خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان برای تأمین پایدار نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: تأمین گوشت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی اصلی سفره مردم، از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان محسوب می‌شود.

