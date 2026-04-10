امدادرسانی به ۲۲۱ مصدوم تصادف نوروزی در شاهرود؛ ۳۵۰ عمل جراحی انجام شد

محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حوزه های بهداشت، درمان، غذا و دارو و اورژانس از ارائه خدمات مستمر و گسترده درمانی و بهداشتی در ایام نوروز ۱۴۰۵ بیان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و حضور مسافران، زائران حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و مهمانان ناشی از شرایط جنگی مجموعاً ۱۰ هزار و ۹۱۴ به اورژانس بیمارستان‌های تحت پوشش مراجعه کرده‌اند که از این تعداد دو هزار و ۷۶۳ نفر بستری و هشت هزار و ۱۵۱ نفر به صورت سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در این دوره یک هزار و ۳۵۳ بیمار در بیمارستانها بستری و ۳۵۰ نفر تحت اعمال جراحی قرار گرفتند و تنها ۱۰ بیمار به خارج از شهرستان اعزام شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اعلام کرد: در نوروز امسال خدمات رادیولوژی به تعداد یک هزار و ۸۲۸ مورد آزمایشگاه شش هزار و ۹۱ مورد، سی‌تی‌اسکن یک هزار و ۱۶۵ مورد، ام‌آرآی ۳۸۲ مورد، آندوسکوپی ۴۸ مورد، آنژیوگرافی ۲۴ مورد و پذیرش بیماران ویژه شامل ۵۶ بیمار دیالیزی و ۲۰۶ جلسه شیمی‌درمانی بوده است.

امامیان درباره خدمات ارایه شده در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توضیح داد: در این بازه زمانی ویزیت پزشک به تعداد ۱۱ هزار و ۷۶۵، خدمات روان‌شناسی ۲۹۸ نفر، خدمات دندانپزشکی ۳۴۸ نفر، خدمات آزمایشگاهی: ۷۳۴ نفر، خدمات مامایی ۹۸ نفر و خدمات سلامت مادر و کودک دو هزار و ۴۳۳ مورد در کنار ۱۵۰ مورد غربالگری نوزادان بوده است.

وی افزود: خدمات پیشگیری از بیماری‌ها ویروسی و هاری۱۰۳ مورد، نظارت‌های بهداشت محیطی هفت هزار و ۹۰ مورد، بازرسی مراکز عرضه مواد غذایی دو هزار و ۴۱۱ مورد، بازرسی اماکن عمومی: ۸۶۴ مورد، سنجش میکروبی سطوح و مواد غذایی یک هزار و ۶۳۰ مورد، کلرسنجی آب آشامیدنی یک هزار و ۹۳ مورد و نمونه‌برداری و کنترل کیفیت ۱۵۰ نمونه آب، ۴۹ نمونه مواد غذایی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه در نوروز امسال۹۹۲ کیلوگرم یا لیتر مواد غیرمجاز معدوم و ۸۳ مرکز به مراجع قضایی معرفی شدند تاکید کرد: در این بازه زمانی بازدید از داروخانه‌ها به میزان ۳۲ مورد و اقدامات دیگری مانند پیگیری کمبود داروهای اورژانسی و شیرخشک و صدور و تمدید پروانه کارخانجات مواد غذایی به تعداد ۳۴ مورد صورت گرفته است.

امامیان از بازدید از واحدهای تولیدی به تعداد ۵۳ مورد خبر داد و تاکید کرد: کنترل محصولات در سطح عرضه ۳۵ مورد، بازدید از انبارهای کالاهای قاچاق شش مورد، انجام ۱۷۳ آزمایش بر روی ۴۵ نمونه مواد غذایی، بازدید مراکز اختلال سو مصرف مواد: ۴۹ مورد، تحویل داروهای مخدر به ۹ مرکز و بیمارستان ارایه خدمات دارویی به ۴۹ بیمار دارای سرطان از دیگر خدمات و اقدمات صورت گرفته در سال جاری است.

وی از بازدید و صدور ۹ مورد پروانه تجهیزات پزشکی در شاهرود و میامی طی نوروز امسال خبر داد و افزود: در این بازه زمانی تعداد کل تماس‌ها با ۱۱۵ شاهرود و میامی سه هزار و ۸۸۲ مرود: مأموریت‌ شهری ۶۹۶، جاده‌ای ۴۵۳ مورد ۱۴۲ مورد حادثه برون شهری و ۷۹ حوادث شهری ثبت شده که مصدومان تصادفی ۳۱۷، غیرتصادفی ۳۹۰ نفر بوده است.