مدارک تقلب ۲۵۰ محصول سلامت در شاهرود لو رفت؛ مردم خیالشان راحت باشد

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر با موضوع آزمایش کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه طی سال گذشته شش هزار آزمایش تخصصی روی محصولات سلامت محور در شاهرود انجام گرفته است، بیان کرد: تأیید ایمنی و کیفیت کالا رویکرد مهم انجام این آزمایش‌ها است.

وی با اشاره به اینکه طی بازه مذکور یک هزار و ۵۰۰ نمونه از واحدهای تولیدی برداشته شده است، ادامه داد: این نمونه ها روی کالاهایی بود که مستقیم با سلامت مردم سرو کار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید به اینکه ۲۵۰ نمونه از چرخه مصرف و توزیع حذف شدند، اظهار کرد: این اقدام به علت مغایرت کالا با استانداردهای مرجع انجام گرفته است.

امامیان هدف این نظارت و بازرسی ها را پیشگیری از ورود هر گونه محصول بی کیفیت یا غیر مجاز به چرخه مصرف عنوان کرد و افزود: این دقت در عرضه کالاهای سلامت محور صیانت از سلامت جامعه در برابر آلاینده‌ها و تقلبات احتمالی مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی است.

وی‌ ادامه داد: آنچه مردم به عنوان کالاهای سلامت محور در بازار مشاهده می‌کنند از فیلتر آزمایش های میکروبیولوژی، شیمی و آنالیز دستگاهی عبور می‌کند تا از اصالت و ایمنی آن‌ها اطمینان حاصل شود.