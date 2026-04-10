حضور میدانی ملت ایران، موازنه قدرت را در سطح منطقه و جهان دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیهالسلام افزود: سیره و کلام نورانی آن امام همام، بهویژه در شرایط امروز جامعه اسلامی، راهگشا و الهامبخش است و بر اساس روایت نقلشده از آن حضرت، گرهگشایی از کار مؤمنان گرفتار، زمینهساز آسان شدن امور دنیا و آخرت انسان خواهد بود، موضوعی که بیش از هر زمان دیگری برای جامعه امروز ما اهمیت دارد.
امام جمعه قم با گرامیداشت یاد و نام شهدای امت اسلام و تجلیل از جایگاه رهبری دینی در هدایت جامعه، بیان کرد: وجود رهبران الهی برای ملت ایران و امت اسلامی همواره چراغ راه انتظار حقیقی و حرکت در مسیر آرمانهای اهلبیت علیهمالسلام بوده است و این مشعل هدایت همچنان فروزان باقی مانده است.
سعیدی با اشاره به انتخاب نایبان شایسته در عصر غیبت، به روایت تاریخی نیابت محمد بن عثمان پس از عثمان بن سعید اشاره کرد و گفت: این انتخاب نه بر پایه نسبت خانوادگی، بلکه بر اساس شایستگی، بصیرت و صلاحیت صورت گرفت و در نظام اسلامی نیز مسئولیتهای بزرگ باید بر همین مبنا، یعنی احراز صلاحیت و شایستگی، تعریف و واگذار شود.
وی با استناد به آیات سوره مبارکه مائده، ملت ایران را برخوردار از ویژگیهای برجستهای همچون فروتنی در برابر مؤمنان، صلابت در برابر دشمنان، جهاد مستمر در راه خدا و بیاعتنایی به سرزنش بدخواهان دانست و تصریح کرد: حتی احتمال انطباق این آیه شریفه با ملت قهرمان ایران نیز برای مردم ما افتخاری بزرگ است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران در سالهای اخیر نشان داده است که توانسته موازنه قدرت را در جهان تغییر دهد و امروز به جایگاهی رسیده که بهعنوان یک قدرت بزرگ، نقشآفرینی میکند و این قدرت نیز در مسیر اعتلای کلمهالله و صیانت از عزت ملی حفظ خواهد شد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف افزود: امروز جهان شاهد برانگیخته شدن ملت ایران و حضور آحاد مردم در میدان است، مردمی که از شهادت هراسی ندارند و با ایستادگی خود، دشمنان را در مسیر ضعف و انفعال قرار دادهاند.
سعیدی با مرور پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی درباره آینده ملت ایران اظهار کرد: استمرار این نقشآفرینی مردمی، افق روشنی از عزت، سربلندی و غنای روزافزون را پیش روی کشور قرار داده است و این مسیر، نویدبخش دورانی باشکوه برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، عزاداری را به حماسه تبدیل کرده است، گفت: الگوی عاشورایی ملت ایران موجب شده در مواجهه با یزیدیان زمان، شعار هیهات منالذله تنها یک شعار نباشد، بلکه به یک راهبرد عملی در میدان تبدیل شود.
امام جمعه قم همچنین خطاب به دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان با دقت و نقطهزنی اهداف خود را دنبال میکنند، مسئولان سیاست خارجی نیز باید با همان دقت، هوشمندی و اقتدار، مذاکرات و مواجهه با طرفهای مقابل را پیش ببرند.
وی گفت: پس از هرگونه توافق یا پیمان، اخذ تضمینهای لازم یک ضرورت انکارناپذیر است و نباید در برابر دشمنی که سابقه بدعهدی و فریب دارد، از اصل سوءظن عقلانی و دوراندیشی غفلت کرد.
سعیدی با استناد به توصیه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام به مالک اشتر افزود: دشمن گاه برای غافلگیری نزدیک میشود، از این رو هوشیاری، بدبینی هوشمندانه نسبت به دشمن و مراقبت دائمی باید در دستور کار دستگاه دیپلماسی باشد.
قم- امام جمعه قم با تأکید بر اینکه حضور میدانی ملت ایران، موازنه قدرت را در سطح منطقه و جهان دگرگون کرده است، گفت: دستگاه دیپلماسی نیز باید از منافع ملی و عزت کشور در برابر دشمنان صیانت کند.
نظر شما