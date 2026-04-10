امام جمعه دشتستان: شرط نصرت الهی حضور در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان اظهار کرد: اسلام دین صلح، عدالت و امنیت است، اما صلحی که بر پایه ذلت، تحقیر و نادیده گرفتن حقوق امت اسلامی نباشد. قرآن کریم در یک نقشه راه جامع، مراحل دستیابی به صلح واقعی را ترسیم میکند.
وی با اشاره به آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» تصریح کرد: امروز قدرت دفاعی، موشکی، منطقه ای و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً تجلی این فرمان است. این قدرت، مایه امنیت و مانع تجاوز است.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه اسلام با صلح صادقانه و عادلانه مخالف نیست افزود: اگر دشمن واقعاً دست از تجاوز برداشت و خواستار صلحی منصفانه شد، پذیرش آن نه تنها جایز، که مطلوب است.
وی با بیان اینکه شرط پذیرش صلح، صداقت طرف مقابل است خاطرنشان کرد: حضور و مقاومت ما در میدان، تا رسیدن به شرایط اطمینان بخش و قابل اعتماد برای صلح پایدار و عادلانه ادامه خواهد داشت. این، نقشه راه امام شهیدمان و رهنمودهای رهبری عزیز انقلاب است.
حجت الاسلام مصلح با بیان اینکه اسلام خواهان صلحی مبتنی بر قدرت، عزت و هوشیاری است افزود: تا زمانی که دشمن به حقوق امت اسلامی تجاوز میکند و به نیرنگ ادامه میدهد، در میدان مقاومت خواهیم ماند. این مقاومت، نه از روی جنگطلبی، که برای واداشتن دشمن به صلح واقعی است.
وی تصریح کرد: تا اینجا آنچه در دنیا تثبیت شد، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست واضح بینالمللی آمریکا است و همه اینها از خداست. کسیکه تا دیشب میخواست یک تمدن را نابود کند، حالا پیشنویس اعتراف به شکست و اعتراف به عزت همان تمدن را امضا کرده. امروز در فضای بینالمللی هیچ کسی آمریکا را پیروز نمیداند.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: تجربه به ما میگوید همین فرصت دو هفتهای میتواند زمانی برای بازسازی، شناسایی و ضربه مجدد باشد. پس ما همچنان در نقطه رصد و آمادهسازی برای بدترین سناریوها هستیم.
وی تاکید کرد: اگر غلطی از آنها سر بزند، بدانند ما با تمام قدرت بر سر آنها فرود خواهیم آمد. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی و نکته محوری بیانیه شورای عالی امنیت ملی است.
حضور مستمر مردمی در سنگر خیابان
مصلح گفت: این دو هفته را هفته وحدت قرار دهیم نه هفته تنازع و دعوا و جدال تا از این مقطع نیز با عافیت عبور کنیم. مهمترین دستاورد ایران طی چهل روز گذشته یگانگی و اتحاد مقدس بود. مبادا لطمهای به این عنصر وارد شود.
وی اظهار کرد: این دو هفته به لحاظ اجتماعی باید هفتههای روایت فتوحات جمهوری اسلامی باشد. هر چند جنگ پایان نیافته و ما دست بر ماشه هستیم اما ادامه جنگ درصورتی با قدرت ممکن است که بدنه اجتماعی باور داشته باشد، جمهوری اسلامی عاقلانه و مجاهدانه و برای منافع ملی میجنگد. اگر به بهانه دغدغههایی این تصویر فتح را مخدوش کنیم، عملا امکان ادامه رویارویی موفق بعدی را سد کردهایم.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: ادامه حضور مستمر مردمی در سنگر خیابان و گفتارهای نخبگانی باید متمرکز بر احراز شروط حداکثری بیانیه شورای عالی امنیت ملی باشد. از سویی باید تدبیری به خرج داد که جهتگیری ادامه حضور، ادامه انسجام ملی باشد نه کانون تولید تفرقه. طراحی حضور اجتماعی این دو هفته بسیار مهم و نیازمند هوشمندی است.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر ورود نگرانکننده جریان غربگرا موجب دغدغههای جدی شد. روایت اول جنگ باید در دست جبهه انقلاب و تحلیلگران آزاده باشد تا امکان نقشآفرینی را از این جریان سد کند. این دو هفته بسیار حیاتی است و اگر خط روایت بهدست غربگراها بیافتد، با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.
مصلح ادامه داد: در هر صورت مبارزه تمام نشده است. به قول رهبر شهید «ملت ایران عاشق مبارزه با اسرائیل است.» ما تا نابودی و محو رژیم و تا اهتزاز پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع جهان، آرام نمیگیریم. توقف جنگ برای ما، زمان خوشی و عافیت طلبی نیست، فرصت بازسازی و تجدید قواست برای نبردهای دیگر با استکبار. تا ظلم هست، مبارزه هست.
