۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

دشمن به دنبال وارونه جلوه‌ دادن پیروزی ملت ایران است

تاکستان- امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه دشمن در تلاش است که پیروزی بزرگ ملت ایران را وارونه جلوه دهد و القا کند که شکست خورده‌ایم، گفت: مراقب باشیم «سکوت صحنه نبرد» را وارونه جلوه ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین که در مصلای این شهر برگزار شد، با توصیه به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: تمام خیرات در یک خانه جمع شده و کلید آن زهد در دنیا است.

وی افزود: امام صادق (ع) فرمودند هیچ‌کس حق را به راهی بهتر از بی‌رغبتی به دنیا به دست نیاورده و چشیدن شیرینی ایمان بر دل‌ها حرام است مگر زمانی که زاهد باشید.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به زندگی زاهدانه امام خامنه ای خاطرنشان کرد: زبان ما قاصر از توصیف فضائل امام شهیدمان است، اما در بحث زهد و پارسایی، زندگی بسیار ساده و بی‌آلایش ایشان زبانزد خاص و عام بود. ایشان مملکت اسلامی را مدیریت می‌کرد اما در مناطق جنوبی تهران زندگی می‌کرد و چیزی برای خود جمع نکرده بود.

وی در ادامه خاطره‌ای از ساده‌زیستی مقام معظم رهبری نقل کرد و گفت: یکی از اعضای ستاد استهلال نقل می‌کرد شبی در دفتر رهبری برای افطار مهمان بودیم. سفره‌ای پهن شد که فقط مقداری حلوا، نان و پنیر داشت. وقتی علت را پرسیدیم، خدمتگزار گفت: این حلوا را خانواده رهبری برای چند شب آخر ماه رمضان در یخچال گذاشته بودند و بیش از این سفره چیزی نیست. سحرها هم معمولاً آبگوشت ساده‌ای میل می‌کنند. این زندگی ساده و پر از زهد و تقواست.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به عفو و بخشش امام خامنه ای تصریح کرد: همین دقایق پیش پیامی منتشر شد که امام راحل قبل از شهادت فرمودند: «همه مردم ایران فرزند من هستند، من دعاگوی همه هستم، حتی کسانی که به من تهمت زدند و ناروا گفتند، همه را حلال کردم.» این نشان از روح بزرگ آن بزرگمرد دارد و امروز بسیاری از تهمت‌زنندگان شرمنده شده و مسیر خود را تغییر داده‌اند.

وی با یادآوری مظلومیت شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: خون امام شهید ما به ناحق روی زمین ریخته شد و همانطور که اباعبدالله الحسین (ع) فرمود خون من از جوشش نمی‌افتد تا اینکه خدا مهدی (ع) را مبعوث کند، خون امام ما نیز جریان دارد و مهمترین کارکرد آن بیدارکنندگی است.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: امروز تمام عالم به برکت خون سیدالشهدا (ع) بیدار شده و این خون‌های به ناحق ریخته شده، قطعاً گریبان آمریکا و اسرائیل جنایتکار را خواهد گرفت.

امام جمعه اسفرورین تأکید کرد: خونی که در راه حسین بن علی (ع) ریخته شود، حکم «ثارالله» دارد و خون شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ تحمیلی و امام شهیدمان، به زودی جشن پیروزی را برای ملت ایران رقم خواهد زد.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحلیل شرایط سیاسی روز پرداخت و با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان دیشب فرمودند «سکوت صحنه نبرد» و این تعبیر بسیار دقیق است؛ یعنی هیچ آتش‌بسی صورت نگرفته و هنوز دست‌های ما روی ماشه و آماده‌ هستیم.

وی تاکید کرد: پیشنهادهایی از سوی جمهوری اسلامی داده شده و طرف غربی باید قبول کند.

وی هشدار داد: دشمن به دنبال این است که این پیروزی بزرگ ملت ایران را وارونه جلوه دهد و القا کند که شکست خورده‌ایم. در حالی که قبل از این، آمریکا ۱۵ بند را مطرح کرد و جمهوری اسلامی حتی نامه را باز نکرد اما امروز دست برتر با ما است و ما ۱۰ پیشنهاد داده‌ایم و اگر از هر کدام تخلف شود، پاسخ دندان‌شکن خواهیم داد.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دشمن برای القای خیانت به ملت، گفت: هیچ‌گاه میدان، دیپلماسی، مردم، دولت، مجلس، نیروهای مسلح و رهبری این چنین متحد نبوده‌اند.

لزوم کمک به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر

امام جمعه اسفرورین اضافه کرد: امروز هم رهبری، هم دولت، هم مجلس، هم وزارت خارجه و هم نیروهای مسلح در یک مسیر حرکت می‌کنند و آن مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی است

وی افزود: دشمن به دنبال انحراف اذهان است. همانطور که در ۴۰ روز گذشته به نیروهای مسلح خود اعتماد کردیم و افتخارات بزرگی خلق شد، امروز نیز باید اعتماد کنیم.

وی با بیان اینکه شکاف عمیقی بین رژیم صهیونیستی و آمریکا افتاده است، تصریح کرد: هرچقدر آمریکا به دنبال آتش‌بس است، اسرائیل مخالفت می‌کند. اگر آتش‌بس پذیرفته شود، اسرائیل زیر پا له می‌شود و اگر پذیرفته نشود، آمریکا له خواهد شد و این همان اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی شهرها در حوادث اخیر، اظهار داشت: به حمدالله در شهر و بخش اسفرورین اتفاقی نیفتاده اما در شهرهای بزرگی مانند تهران، البرز، قم، اصفهان و برخی شهرهای جنوبی، مردم ولایت‌مدار که در هشت سال دفاع مقدس و پیروزی انقلاب نقش داشتند، گرفتار شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیاز است در میدان باشیم. ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ در سراسر کشور و همچنین در شهر و بخش اسفرورین راه‌اندازی شده است تا به شکرانه نعمت ولایت فقیه، امنیت و اقتدار، به کسانی که گرفتار شده‌اند کمک کنیم. شما مردم در عرصه‌های مختلف خوش درخشیده‌اید و بدون شک در این عرصه نیز برگ زرین دیگری بر افتخارات شهر و بخش خود خواهید افزود.

