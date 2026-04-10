بازسازی روستای خسارت دیده از جنگ عثماوندان به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان شفت که با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان و نماینده مردم فومن و شفت برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک پیروزی در «جنگ تحمیلی سوم» اظهار کرد: ایران اسلامی یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود را در ۴۰ روز گذشته پشت سر گذاشت؛ دورانی که در آن بدخواهان به دنبال دروغ‌آفرینی بودند، اما ایستادگی ملت و نیروهای مسلح، پیروزی را در حافظه این نظام ثبت کرد.

وی با اشاره به ابعاد این نبرد نابرابر افزود: ما در برابر ائتلافی از ابرقدرت‌ها و کشورهای منطقه ایستادیم. دشمن علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های گسترده، در تمامی اهداف خود شکست خورد و هیچ دستاوردی جز ناکامی نداشت. یقیناً آثار و نتایج این مقاومت، سراسر خیر و برکت برای میهن اسلامی خواهد بود.

برآورد خسارات حمله به روستای «عثمانوندان»

فرماندار شفت در ادامه به آسیب‌های وارد شده به این شهرستان در جریان درگیری‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در صبح نهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، شاهد حمله به واحدهای مسکونی در روستای «عثمانوندان» بودیم که متأسفانه منجر به شهادت تعدادی از عزیزان و خسارت به اموال مردم شد.

وی تصریح کرد: طبق ارزیابی‌های دقیق، ۳۳ واحد مسکونی و ۱۷ دستگاه خودرو دچار خسارت‌های مالی از صدمات جزئی تا تخریب ۱۰۰ درصدی شده‌اند. عملیات آواربرداری توسط بنیاد مسکن به طور کامل انجام شده و به زودی با ابلاغ اعتبارات، مراحل بازسازی برای شهروندان آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

شفت؛ بهشت بوم‌گردی گیلان و نیازمند نگاه توسعه‌محور

مقیمی با تشریح ظرفیت‌های شهرستان شفت، این منطقه را سرشار از استعدادهای انسانی و مواهب طبیعی دانست و بیان کرد: شفت با دارا بودن محصولات راهبردی نظیر چای، برنج و پیله ابریشم و همچنین برخورداری از دو قطب گردشگری مذهبی و سیاحتی «امام‌زاده ابراهیم» و «امام‌زاده اسحاق»، به حق بهشت بوم‌گردی گیلان نامیده می‌شود.

وی با انتقاد از وضعیت زیرساختی شهرستان اظهار کرد: اگرچه شفت از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است، اما به لحاظ شاخص‌های توسعه در زمره مناطق کم‌برخوردار قرار گرفته است. این محرومیت ناشی از کمبود ظرفیت نیست، بلکه ناشی از ضعف در شاخص‌های زیربنایی است.

فرماندار شفت در پایان خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد جمعیت شهرستان در روستاها ساکن هستند و ما همچنان در زمینه اجرای طرح‌های هادی و راه‌های ارتباطی با مشکلات جدی مواجه هستیم. شفت تنها شهرستانی است که هنوز ورودی مناسب و شایسته‌ای ندارد و انتظار می‌رود با نگاه ویژه مسئولان ملی و استانی، این نقیصه برطرف شود.