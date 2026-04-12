به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه شنبه در تجمع مردمی شهر رستم،با اشاره به اهداف خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با تصور تغییر نظام و حتی حذف رهبری، دست به اقدام زدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و نتوانستند پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر مذاکرات، تابع رهنمودهای رهبری هستند، تصریح کرد: این همراهی به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست و مردم ایران هرگز فریب سناریوهای پیچیده دشمن را نخواهند خورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین حضور پرشور و مستمر مردم در تجمعات شبانه را نشانه‌ای از آگاهی و بصیرت عمومی دانست و افزود: این حضور فعال، نقشه‌های دشمنان، به‌ویژه جریان‌های آمریکایی-صهیونیستی را با شکست مواجه کرده است.