  1. استانها
  2. فارس
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۶

ولدان: همراهی مردم با رهبری، رمز عبور از فتنه‌هاست

رستم-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تبعیت از رهبری در عبور از چالش‌ها، همراهی مردم با ولایت را عامل اصلی خنثی‌سازی توطئه‌ها و ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه شنبه در تجمع مردمی شهر رستم،با اشاره به اهداف خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با تصور تغییر نظام و حتی حذف رهبری، دست به اقدام زدند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و نتوانستند پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مسیر مذاکرات، تابع رهنمودهای رهبری هستند، تصریح کرد: این همراهی به معنای عقب‌نشینی از اصول نیست و مردم ایران هرگز فریب سناریوهای پیچیده دشمن را نخواهند خورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین حضور پرشور و مستمر مردم در تجمعات شبانه را نشانه‌ای از آگاهی و بصیرت عمومی دانست و افزود: این حضور فعال، نقشه‌های دشمنان، به‌ویژه جریان‌های آمریکایی-صهیونیستی را با شکست مواجه کرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها