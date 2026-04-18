پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ارتش مکتبی ایران اسلامی با صلابت و اقتدار، از مرزهای عزت و شرف این ملت پاسداری می‌کند.

متن این پیام به این شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ…» (سوره انفال، آیه ۶۰)

امروز، ۲۹ فروردین، یوم‌الله و روزی به یاد ماندنی در تقویم پرافتخار ملت ایران است؛ روزی که در آن، ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسدار رشید اسلام و مدافع حریم ولایت، همچون نگینی درخشان بر تارک اقتدار دفاعی کشور می‌درخشد. این روز، فرصتی است مغتنم تا بار دیگر، شکوه، صلابت و ایثار دلاورمردان ارتش، به‌ویژه شهدای گرانقدر و جانفدای این نیروی الهی را گرامی بداریم؛ رزمندگانی که در دوران هشت سال دفاع مقدس، حماسه‌هایی جاویدان آفریدند و نام خود را در زمره مدافعان راستین اسلام و انقلاب ثبت نمودند.

ارتش در قاموس ملت ایران، همواره نماد اقتدار، صلابت و سدّی پولادین در برابر دشمنان بوده است. همان‌گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف)، همواره بر نقش حیاتی و جایگاه رفیع ارتش در نظام اسلامی تأکید داشتند و فرمودند: “ارتش اسلامی، پشتیبان ملت و حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.” این کلام گهربار، گویای عمق پیوند ارتش با آرمان‌های انقلاب و مردم است؛ پیوندی که در دوران سخت جنگ، به زیباترین شکل ممکن به نمایش درآمد.

در هنگامه تهاجم ناجوانمردانه دشمن بعثی، این ارتش بود که در کنار سایر نیروهای مسلح، چون کوهی استوار در برابر سیل خروشان دشمن ایستاد و اجازه نداد وجبی از خاک مقدس میهن به دست متجاوزان بیفتد. افسران، درجه‌داران و سربازان رشید ارتش، با تاسی از آموزه‌های اسلام و با الهام از رهبری‌های امام راحل (ره)، صحنه‌هایی شگرف از شجاعت، ایثار و فداکاری را به تصویر کشیدند. دلاورانی که با اتکا به ایمان، عشق به وطن و پیروی از فرماندهی کل قوا، جنگی نابرابر را به نبردی افتخارآمیز برای ملت ایران تبدیل کردند.

رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (قدس سره)، نیز همواره بر شایستگی‌ها، روحیه انقلابی و نقش بی‌بدیل ارتش در دفاع از دستاوردهای انقلاب تأکید داشتند و فرمودند: “ارتش در دوران دفاع مقدس، با فداکاری کم‌نظیر خود، خط مقدم دفاع از انقلاب و اسلام بود و نام خود را در تاریخ این سرزمین با خون سرخ شهادت، جاودانه ساخت.” این ارتش، ارتشی مکتبی و انقلابی است که با سلاح ایمان و روحیه جهادی، توانست دشمن را به زانو درآورد و اقتدار نظام اسلامی را به رخ جهانیان بکشد.

امروز، ۲۹ فروردین، روز تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و پاسداران انقلاب است. روز ارتش، روز تکریم حماسه‌سازان، روز بزرگداشت ایثارگران و روز ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقامی است که جان شیرین خود را فدای اسلام و انقلاب کردند تا ما امروز در امنیت و صلابت زندگی کنیم. یاد و خاطره آنان که در راه دفاع از میهن، عاشقانه پر کشیدند و به لقاءالله پیوستند، تا ابد در دل‌ها زنده خواهد ماند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از تجارب گرانبهای دوران دفاع مقدس و با اتکا به دانش روز و روحیه انقلابی، همچنان مقاوم در برابر دشمنان قسم خورده این آب و خاک ایستاده است و با صلابت و اقتدار، از مرزهای عزت و شرف این ملت پاسداری می‌کند.

با افتخار یاد و خاطره تمامی فرماندهان و رزمندگان دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دوران ۸ دفاع مقدس ، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان به فیض شهادت نائل آمدند را گرامی می‌داریم. این بزرگواران، با رشادت‌ها و جانفشانی‌های بی‌بدیل خود، نام و یادشان را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی همیشگی باد.