حضور میدانی مردم بر نتیجه مذاکرات موثر است

حجت‌الاسلام مصطفی رمضانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه فریادهای مردم در میدان را تأثیرگذار بر نتیجه مذاکرات دانست.

وی با اشاره به تأثیر خواست مردم بر روند مذاکرات تأکید کرد: فریادهای مردم در میدان بر نتیجه مذاکرات اثر می‌گذارد.

وی افزود: پلاکارد، شعار، جمع آوری امضا، رسانه‌ای کردن فریاد مردم، فریاد سخنرانان، اشعار مداحان، گویندگان، همه و همه تاثیرگذار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری در بخش دیگری از سخنان خود با نقد برخی تحلیل‌های سطحی از وضعیت منطقه خاطرنشان کرد: برخلاف برخی تحلیل‌های سطحی، میدان چیز دیگری می‌گوید.