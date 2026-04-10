پزشکیان: قدردان همه پرستاران، پزشکان و کادر درمان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایکس نوشت: از آغاز حمله تجاوزکاران به خاک ایران پرستاران، پزشکان، کادر درمان در بیمارستانها و به طور ویژه اورژانس تمام وقت پای کار مردم بودهاند. از فداکاری همه شما تشکر میکنم. شما ستارههای درخشان ایران در این جنگ ظالمانه بودهاید. قدردان همه شما هستم.
