۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

پزشکیان: قدردان همه پرستاران، پزشکان و کادر درمان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایکس نوشت: ‏از آغاز حمله تجاوزکاران به خاک ایران پرستاران، پزشکان، کادر درمان در بیمارستانها و به طور ویژه اورژانس تمام وقت ‎پای کار مردم بوده‌اند. از فداکاری همه شما تشکر می‌کنم. شما ستاره‌های درخشان ایران در این جنگ ظالمانه بوده‌اید. قدردان همه شما هستم.

محسن صمیمی

    • زهرا IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اقای پزشکیان به مردم خدمت می کند
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ما هم قدردان همه رزمندگان ، نیروهای حوزه سلامت ، خدماتی ، امدادی و جهادی هستیم و برای سلامتی همه شان دعا میکنیم ‌ . خداوند اجرتان بدهد

