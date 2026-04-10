ساعت کاری جدید ادارات استان بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت اظهار کرد: با موافقت استاندار بوشهر، ساعت فعالیت ادارات استان بوشهر از روز شنبه ۲۲ فروردین تا اطلاع ثانوی از ساعت هشت تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان و رعایت برخی ملاحظات است.

وی تصریح کرد: حسب تاکید استاندار، دستگاه‌های اجرایی از تمامی ظرفیت‌های خود برای خدمات‌رسانی مطلوب به مردم فهیم، وفادار و قدرشناس استان استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نحوه فعالیت تمام مدارس و دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، تابع تصمیمات نظام آموزشی اعلامی توسط وزارتخانه‌های مربوطه خواهد بود.

اسلامی‌راد یادآور شد: اولویت دورکاری با کارکنان دارای بیماری‌های خاص یا معلولیت، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول و فرزند زیر ۶ سال با هماهنگی و موافقت مدیران مربوطه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر ابراز داشت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت‌کاری شیفت‌گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی گفت: بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و باید مطابق بخشنامه ابلاغی توسط شورای هماهنگی بانک‌ها پس از هماهنگی با استانداری، فعالیت کنند.

اسلامی‌راد خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان افزود: مقتضی است در راستای رعایت نظم و انضباط اداری و به منظور خدمات‌رسانی مطلوب، ضمن اطلاع‌رسانی به کارکنان و مراجعین، نظارت لازم بر رعایت مفاد بخشنامه صورت گیرد.