به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان اظهار داشت: با عنایت به بخشنامه شماره ۸۸۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰ با رعایت ملاحظات ذیل اعلام می‌شود.

وی با تشریح ملاحظات افزود: مابقی ساعات کار موظفی با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران شود.

معاون استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت‌گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

محمدرضا پاکروان تصریح کرد: ساعت کاری بانک‌ها، توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌ها پس از هماهنگی با استانداری اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: نحوه فعالیت تمام مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تابع تصمیمات نظام آموزشی اعلامی توسط وزارتخانه‌های مربوطه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند سیستم‌های سرمایشی خود را در ساعات و ایام تعطیل خاموش کرده و نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی اهتمام جدی را داشته باشند.

وی گفت: شهرداری‌های استان برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مطابق ساعات جدید فعالیت ادارات در استان معمول کنند.

پاکروان بیان کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه بوده و ضرورت دارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم هیچ خدشه‌ای ایجاد نشود.