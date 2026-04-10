تجمع کارکنان شبکه بهداشت دورود در محکومیت حملات دشمن به مراکز درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت اربعین قائد شهید امت، شهدای جنگ رمضان و دانش‌آموزان شهدای مدرسه میناب، گردهمایی بزرگ پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود با هدف بیعت با مقام عظمای ولایت و اعلام حمایت از نیروهای مسلح برگزار شد.

این گردهمایی با همکاری و هماهنگی بین کارکنان شبکه بهداشت و درمان، بسیج جامعه پزشکی، امور فرهنگی شبکه بهداشت و درمان و کارکنان مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر دورود، با حضور جمعی از پزشکان، پرستاران و کارشناسان عرصه بهداشت و درمان، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، اقدام دشمن صهیونی آمریکایی در شهادت قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را محکوم کرده و انزجار خود را از حملات ددمنشانه رژیم آمریکایی و صهیونی به مراکز بهداشتی و درمانی اعلام کردند.

شایان ذکر است امام جمعه شهرستان، فرماندار، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستان دورود، ضمن حضور در محل گردهمایی، از تلاش‌ها، مجاهدتها و زحمات شبانه‌روزی تمامی کارکنان عرصه سلامت تقدیر و قدردانی کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، هدف از این تجمع را اعلام بیعت و همبستگی با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و همچنین اعلام انزجار از حملات ددمنشانه رژیم آمریکایی و صهیونی به مراکز بهداشتی و درمانی اعلام کرد.

دکتر پولادوند با تأکید بر اینکه جامعه سلامت همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب بوده است، گفت: حملات دشمن به مراکز بهداشتی و درمانی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.