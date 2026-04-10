امام‌ جمعه سیراف: مذاکرات امتداد اقتدار میدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین شرایط حساس کنونی و گرامیداشت اربعین شهادت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، به تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن و راهبردهای جبهه حق پرداخت.

امام جمعه سیراف با اشاره به چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیره ایشان را تأسی به نهضت امام حسین (ع) دانست و تأکید کرد: خون ایشان به‌عنوان «نفس زکیه»، خاصیت بیدارگری داشته و موجب انسجام بیشتر ملت‌ها در مسیر آرمان‌های اسلام و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد شد.

حجت‌الاسلام عاشوری دیپلماسی در خدمت میدان دانست و با تشریح شروط ده‌گانه ایران گفت: مذاکرات جاری، نه یک پایان برای مبارزه، بلکه امتداد پیروزی‌های رزمندگان در عرصه سیاست است.

امام‌جمعه سیراف با اشاره به آتش‌بس دوهفته‌ای، آن را مهلتی برای تحمیل خواسته‌های برحق ایران بر دشمن توصیف کرد و تأکید کرد: نیروهای مسلح همچنان انگشت بر ماشه آماده پاسخ قاطع هستند.

وی همچنین شروط ده‌گانه را «خون‌آورد» ملت دانست و خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای آن قدرت موشکی و حضور مردم است.

وی با استناد به قانون اساسی و سیره نبوی در صلح حدیبیه ولایت فقیه را فصل‌الخطاب در تصمیمات کلان جنگ و صلح خواند و تصریح کرد که اعلام جنگ و صلح منحصراً در اختیار مقام رهبری است.

اعتماد به مسئولان و فرماندهان

امام‌جمعه سیراف تبعیت از این تصمیمات راهبردی را تنها راه حفظ انسجام ملی برشمرد و هرگونه تفرقه‌افکنی در این مقطع را به نفع دشمن تلقی کرد.

خطیب جمعه با هشدار نسبت به فعالیت‌های تخریبی یگان ۸۲۰۰ ارتش دشمن، مأموریت اصلی آن را خلع سلاح ملت از «پنج الف» قدرت نرم شامل ایمان، امید، اعتماد، اتحاد و اراده دانست.

وی تأکید کرد: «اعتماد به مسئولان و فرماندهان» ستون اصلی این قدرت است که دشمن قصد تخریب آن را دارد.

امام جمعه سیراف در پایان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام صادق (ع) با اشاره به عصر طلایی جبهه حق در کلام امام صادق (ع)، ایستادگی ملت ایران در دوران غیبت، مصداق بارز کلام معصوم درباره نزدیک‌ترین مردم به خدا توصیف کرد.

وی پیروزی نهایی را قطعی دانست و بر استمرار حضور میدانی مردم در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک تأکید کرد.