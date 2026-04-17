امام جمعه سیراف: وحدت و هوشیاری رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه های این هفته نماز جمعه بخش سیراف به تبیین محورهای کلیدی موضع گیری های راهبردی نظام در قبال جنگ ترکیبی، مذاکرات دیپلماتیک و وضعیت جبهه مقاومت پرداخت.



امام جمعه سیراف مقاومت در پیام رهبری را قطب نمای حرکت امت دانست و پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد امت به عنوان سند مدیریت جامع جنگ تحمیلی سوم معرفی نمود.



امام جمعه سیراف افزود: منشور راهبردی رهبری بر سه پایه اصلی انسجام اجتماعی, مصونیت بخشی شناختی به معنای مراقبت در برابر جنگ روانی رسانه ای دشمن و همچنین تداوم عزم ملی استوار است.



وی ضمن تاکید بر این نکته که مذاکره و جنگ دو روی یک سکه بوده و منطق مذاکره ابزاری برای تثبیت دستاوردهای میدانی است بیان داشت: لزوم تبیین دقیق این منطق برای جلوگیری از دو قطبی سازی و حفظ وحدت نیروهای انقلابی کاملا ضروری است.



امام جمعه سیراف در ادامه به ارزیابی میدان نبرد و بن بست آمریکا پرداخت و تصریح کرد: تحلیل های نظامی نشان دهنده تغییر موازنه قدرت به نفع ایران است و با توجه به اقتدار پدافندی ایران و شکست محاصره دریایی پیش بینی می شود آمریکا به دلیل ناتوانی نظامی و شکست در میز مذاکره به سمت خروج خاموش از جنگ حرکت کند.

عاشوری سیراف با بیان اینکه رابطه تهران و بیروت فراتر از سیاست، یک پیوند راهبردی و پاره تن است خاطرنشان کرد: ایران و حزب الله پیوندی وجودی جدایی ناپذیر دارند و حزب الله به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت سدی مستحکم در برابر رژیم خبیث ایجاد کرده که ثمره آن در میدان سیاست دیده می شود.

وی با اشاره به تحمیل اراده محور مقاومت در میز مذاکره بر دشمن اضافه کرد: اعلام آتش بس در لبنان پیروزی بزرگ دیپلماسی است.

امام جمعه سیراف در آستانه دوم اردیبهشت سالروز سپاه پاسداران تأکید کرد: این نهاد مقدس ستون فقرات امنیت ملی و خدمات اجتماعی در بحران ها و طرح های ملی سلامت است.

حجت الاسلام عاشوری در پایان ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به آحاد فرماندهان،مدیران و کارکنان غیور و دلاور ارتش تبریک گفت و یاد شهدای گران سنگ ارتش جمهوری اسلامی به ویژه شهدای سرافراز ناوشکن دنا گرامی داشت.