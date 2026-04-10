۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

فعالیت کارکنان ادارات استان زنجان بصورت ۱۰۰ درصد حضوری

زنجان- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان فعالیت همه ادارات دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از روز شنبه ۲۲ فرودین ماه ۱۴۰۵ بصورت ۱۰۰ درصد حضوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی فعالیت همه ادارات دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از روز شنبه ۲۲ فرودین ماه ۱۴۰۵ بصورت ۱۰۰ درصد حضوری و ساعت کاری دستگاهها را ۸ تا ۱۴ اعلام نمود. 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی و به استناد مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان؛ فعالیت کلیه ادارت دولتی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی، بیمه ها و بانکها(به استثنای شعبات کشیک) در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی بصورت دورکاری می باشد.

حقیقی افزود: فعالیت تحصیلی مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع تصمیمات وزارت خانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 

