به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان، امروز پنجشنبه از شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان درخواست کرد که تأیید کند آتش‌بس در منطقه باید شامل لبنان نیز باشد تا از تکرار حملات رژیم صهیونیستی به این کشور جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش درخواست مذکور در جریان تماس تلفنی بین دو طرف مطرح شد و نخست‌وزیر لبنان در این تماس از تلاش‌های همتای پاکستانی خود که منجر به آتش‌بس در منطقه شد، تمجید کرد.

در طرف مقابل، نخست‌وزیر پاکستان نیز تأکید کرد که کشورش در تلاش‌های صادقانه برای دستیابی به صلح در منطقه مشارکت دارد و مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا از این منظر برگزار می‌شود.

در طول این تماس، شهباز شریف تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان را به شدت محکوم کرد و شهادت و زخمی شدن صدها لبنانی را به همتای خود در بیروت تسلیت گفت.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری پاکستان، سلام از شهباز شریف به خاطر تلاش‌هایش برای صلح تشکر کرد و خواستار حمایت پاکستان برای پایان فوری حملاتی شد که لبنان و مردم آن را هدف قرار می‌دهند.

دو طرف توافق کردند که تماس های دوجانبه بین آنها ادامه داشته باشد.

تماس سلام و شریف پس از آن صورت گرفت که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی با فیصل بن فرحان همتای سعودی خود، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.