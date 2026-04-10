خط و نشان مقام نظامی رژیم صهیونیستی برای لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به جنگ در لبنان و تلاش برای از بین بردن تهدید مستقیم علیه شهرک‌های شمال اراضی اشغالی ادامه می‌دهیم. لبنان جبهه اصلی جنگ برای اسرائیل است و ما به تعمیق عملیات نظامی ادامه می‌دهیم.

طبق گزارش الجزیره، وی همچنین در ادامه مدعی حمله مجدد به ایران شد و گفت: ما می‌توانیم در هر لحظه و با نیرویی بزرگتر به جنگ علیه ایران بازگردیم.

تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان در حالی ادامه دارد که توقف تجاوز به این منطقه بخشی از توافق آتش بس میان تهران و واشنگتن بوده است.