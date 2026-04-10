ساعات تعیین کننده پیش روی؛ لبنان به توافق آتش بس نزدیک می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع سیاسی برجسته به «الجمهوریه» لبنان گفت که طی ساعتهای اخیر تماسهای فشردهای در چندین جهت و با چندین طرف بینالمللی و عربی انجام شده که نتیجه آن ایجاد یک چتر دیپلماتیک حمایتی از موضع لبنان مبنی بر درخواست شمول این کشور در توافق آتشبس میان ایران و آمریکا بوده است. این منبع فاش کرد که نکته جدید، موضع ایالات متحده است که تأکید کرده لبنان بهطور ضمنی وارد روند کاهش تنش شده و این روند تا توقف حملات ادامه مییابد؛ یعنی آتشبس طی ساعتهای آینده شامل لبنان نیز خواهد شد و مسئولان مربوطه این موضوع را دریافت کردهاند.
این منبع معتقد است پافشاری ایران و پاکستان بر لزوم شمول لبنان در توافق، همراه با موضع کشورهای اروپایی، بریتانیا، ترکیه، مصر، قطر و دیگر کشورها، و همچنین مقاومت و ایستادگی لبنان، باعث تغییر صحنه پس از چهارشنبه خونین شده است. بنابراین نگاهها اکنون به ساعتهای پیشرو دوخته شده تا اجرای توافق در لبنان آغاز شود و مذاکرات شروع گردد؛ مگر اینکه نتانیاهو مرتکب جنون جدیدی شود.
