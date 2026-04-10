برگ برنده ایران در تنگه هرمز است؛ مطیعی: هیچ اعتمادی به دشمن نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و اظهار داشت: این گلوگاه اقتصادی برگ برنده ایران در نبرد با جبهه باطل است.

وی با تاکید بر اینکه از این مسیر حیاتی علاوه بر نفت کالاها و اقلام اساسی و ضروری و راهبردی نیز انتقال پیدا می کند، افزود: بر همین اساس مجلس طرح دو فوریتی رژیم حقوقی را در دست بررسی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید به اینکه به دشمن هیچ اعتمادی نیست، افزود: مردم در جریان مذاکرات همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و هستند و امروز نیز برای پیروزی به همین رمز نیاز داریم.

مطیعی با اشاره به اینکه وحدت همواره گره گشا مشکلات کشور بوده است، اظهار کرد: از مردم درخواست داریم تا با حفظ وحدت و انسجام همچنان از دیپلماسی پشتیبانی کنند.

وی با تقدیر از ایستادگی مردم در حملات متجاوزانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا، ادامه داد: دیگر نقش پر اهمیت مردم در این روزهای جنگ شکوه حضور در خیابان ها است که انتظار می‌رود همانند دیگر شب ها تداوم یابد.