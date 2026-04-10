لزوم حفظ انسجام ملی، تبعیت کامل از ولایت فقیه؛مردم در میدان بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه ملت ایران که در مکتب امام شهید تربیت یافته‌اند، طی ۴۰ شب گذشته عرصه را ترک نکرده‌اند، افزود: اکنون نیز وظیفه داریم تا رسیدن به پیروزی نهایی، با وحدت و انسجام و حضوری پرشورتر از گذشته در میادین حاضر باشیم.

وی همچنین نقش کلیدی این شهید والامقام در پیشرفت‌های علمی، نظامی و دفاعی کشور را حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: ابعاد مختلف شخصیت امام شهید باید توسط علما و اندیشمندان برای جهانیان تبیین شود.

حجت الاسلام قریشی افزود: روز گذشته رهبر معظم انقلاب در پیامی بر مسئله وحدت و انسجام ملی تأکید کردند بنابراین ما نیز موظفیم از طریق آیات قرآن و روایات، تابع سخن و دستورات رهبری باشیم و این مسیر را با جان و دل دنبال کنیم.

امام جمعه ارومیه تأکید کرد: محور اصلی، ولایت و امام است و مردم ایران باید این محور را سرلوحه تمام امور خود قرار دهند و هرگونه غفلت از این اصل، ما را از هدف اصلی دور خواهد کرد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به تجاوز اخیر به کشور و تقابل ملت ایران با دشمنان، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران هرگز خیرخواه ما نیستند و در دل‌هایشان کینه و دشمنی موج می‌زند، لذا باید نسبت به شیطنت‌های رسانه‌های بیگانه و وابسته به دشمنان هوشیار بود.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر لزوم هوشیاری در عرصه دیپلماسی گفت: امروز باید با هوشیاری و دقت کامل مذاکره کرد، زیرا آمریکا هرگز قابل اعتماد نیست و سابقه دشمنی‌هایش گواه روشنی بر این ادعا است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قریشی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی گفت: حضرت آقا فرمودند؛ ما هرگز از دشمن دست برنمی‌داریم و او را تنبیه خواهیم کرد و غرامت خود را به طور کامل از دشمنان خواهیم ستاند و این وعده الهی و رهبری است که تحقق خواهد یافت.

امام جمعه ارومیه با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن خاطرنشان کرد: باید مراقب رسانه‌های بیگانه بود؛ دشمن هرگز حق نمی‌گوید و همواره بر ضد مردم مؤمن و متدین ایران اسلامی تبلیغ و سخن‌پراکنی می‌کند و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن، از هر جهادی واجب‌تر است.

حجت الاسلام قریشی در ادامه به شکست دشمن اشاره کرد و گفت: در ابن چند ماه با استقامت مردم و رزمندگان اسلام و به برکت خون پاک رهبر شهید انقلاب، دشمن ناچار شد حقیرانه و در موضع ضعف، بر سر بندهای ایران مذاکره کند، این یک پیروزی بزرگ برای مردم و امت ایران است که نشانه‌ای از عنایت خداوند بزرگ است.

امام جمعه ارومیه به سالروز شهادت امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: عالم اسلام، اعم از شیعه و برادران اهل سنت، مدیون تلاش‌های علمی این امام همام هستند که مبادی دین و شریعت را با تربیت ۴ هزار راوی و شاگرد تبیین کردند.