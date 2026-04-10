به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی رضائی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان متقی زمام زندگی خود را به دست قرآن میسپارد؛ چراکه فرد مؤمن معارف خود را از قرآن و اهلبیت (ع) گرفته و در عصر غیبت نیز گوش به فرمان مرجعیت و رهبری جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به پیامهای راهبردی رهبر معظم انقلاب افزود: در شرایط کنونی، مطیع رهبری بودن یک ضرورت قطعی است؛ چه در میدان نبرد و چه در عرصه صلح، هر آنچه ولیفقیه تشخیص دهند، بر همگان لازمالاطاعه است. حضور مردم در صحنه همواره مورد تأکید ایشان بوده است، چرا که حتی در مقاطعی که نبرد نظامی به سکوت میرسد، حضور مردم در میادین و مساجد میتواند بر روند مذاکرات و معادلات سیاسی اثرگذار باشد.
امام جمعه سنقروکلیایی با بازخوانی تجربیات دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همانطور که ایستادگی رزمندگان در آن دوران نقش مهمی در تغییر معادلات جهانی داشت، امروز نیز مقاومت ملت ایران تصمیمات قدرتهای جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. ناکامی دشمن در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نشاندهنده اقتدار ماست و امروز نابودی این نظام به آرزویی محال برای دشمنان تبدیل شده است.
حجتالاسلام رضائی «بیداری نسل جوان» را از بزرگترین دستاوردها برشمرد و بیان کرد: انتقال فرهنگ مقاومت به نسل نوجوان و جوان، سرمایهای عظیم برای آینده کشور است. این بیداری در کنار حضور مستمر مردم، ضامن تداوم آرمانهای انقلاب خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، به تبیین سیره سیاسی ایشان پرداخت و خاطرنشان کرد: تفاوت بارز امام صادق (ع) با دیگران در این بود که ایشان تنها به بیان احکام فردی بسنده نمیکردند، بلکه به دنبال تحقق حاکمیت الهی در جامعه بودند؛ همین نگاه تمدنساز موجب شد تا حکومتهای غاصب اموی و عباسی بیشترین فشارها را بر ایشان وارد کنند. جامعه اسلامی امروز باید با الگوگیری از آن حضرت، معارف ناب ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی جاری سازد.
نظر شما