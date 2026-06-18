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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

دمای هوا در کرمانشاه تا اوایل هفته آینده افزایش می‌یابد

دمای هوا در کرمانشاه تا اوایل هفته آینده افزایش می‌یابد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای پایدار و افزایش تدریجی دما در سطح استان خبر داد و گفت: بیشینه دما در مناطق مختلف به ۴۶ درجه نیز خواهد رسید.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، مهمترین پدیده جوی قابل ذکر در سطح استان افزایش تدریجی دمای هوا طی امروز و فردا و تداوم هوای گرم تا اواسط هفته آینده است.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، انتظار می‌رود روند افزایش دما در روزهای پیش‌رو ادامه داشته باشد و شرایط گرمایی در سطح استان تثبیت شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیشینه دمای هوا از روز جمعه تا دوشنبه (۲۹ خرداد تا اول تیرماه) در مناطق معتدل استان بین ۳۸ تا ۴۰ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: همچنین در مناطق گرمسیر استان نیز دما در همین بازه زمانی به طور غالب بین ۴۳ تا ۴۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط ناشی از استقرار الگوهای پایدار جوی در منطقه است که موجب کاهش ناپایداری‌ها و افزایش محسوس دما در سطح استان شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان توصیه کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، شهروندان به‌ویژه در ساعات اوج گرما تمهیدات لازم را برای کاهش اثرات گرمای هوا مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6864075

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