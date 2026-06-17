هوای گرم تا دوشنبه در کرمانشاه ماندگار است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل دادههای هواشناسی، اظهار کرد: شرایط پایدار حاکم بر جو استان کرمانشاه با روندی فزاینده تا اواسط هفته آینده در منطقه تداوم خواهد داشت.
وی افزود: مهمترین پیامد این وضعیت جوی، افزایش تدریجی دمای هوا در سطح استان است که این روند تا روز جمعه ادامه پیدا میکند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از افزایش دما، ماندگاری هوای گرم در استان حداقل تا روز دوشنبه پیشبینی میشود و شهروندان باید خود را برای تداوم این شرایط آماده کنند.
زورآوند با بیان اینکه بیشینه دمای هوا از روز جمعه تا دوشنبه در بیشتر مناطق استان در سطوح بالایی قرار خواهد داشت، گفت: در مناطق معتدل استان دما به طور غالب بین ۳۸ تا ۴۰ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین در مناطق گرمسیر استان، بیشینه دما طی این مدت بین ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس پیشبینی میشود که بیانگر تداوم موج گرما در این مناطق است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از شهروندان خواست با توجه به افزایش محسوس دما، توصیههای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی و مراقبتهای لازم در برابر گرمای هوا را مورد توجه قرار دهند.
نظر شما