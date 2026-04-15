ورود سامانه بارشی به کرمانشاه از شنبه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، تا روز جمعه شرایط جوی در اغلب نقاط استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، آسمان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد نیز رخ میدهد که در بیشتر مناطق از شدت زیادی برخوردار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: طی این روزها، متوسط دمای هوا نیز در سطح استان روندی افزایشی خواهد داشت.
وی با اشاره به تغییر شرایط جوی از روزهای آینده گفت: از عصر روز شنبه تا دوشنبه، سامانهای بارشی وارد استان شده و موجب ناپایداری در جو منطقه خواهد شد.
زورآوند تصریح کرد: فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش دما، بهصورت متناوب سبب بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعد و برق در نقاط مختلف استان میشود.
وی خاطرنشان کرد: شدت بارشها در روزهای یکشنبه و دوشنبه بهویژه در نیمه غربی و مناطق شمالی استان بیشتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان هشدار داد: در برخی نقاط، بارشها ممکن است با رگبار تگرگ، آبگرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلابهای محلی همراه باشد و لازم است تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ شود.
