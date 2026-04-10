اعتبار و ضمانت چین برای ایران و همه کشورهای منطقه قابل اعتماد است

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا رحمانی فضلی در کنفرانس مطبوعاتی که روز چهارشنبه و ساعاتی پس از اعلام توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا، در پکن برگزار کرد، در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر ترامپ مبنی بر اینکه چین نقش مهمی در قانع کردن ایران به توافق و انجام مذاکرات با آمریکا انجام داد، گفت: در درجه اول، این سوال باید از خود ترامپ پرسیده شود. اما از نظر ما، با توجه به نفوذ و موقعیت قابل اعتمادی چین برای تمام کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین با توجه به شراکت راهبردی بین ایران و چین، هم ایران و هم کشورهای منطقه می‌توانند ضمانت‌های چین را به راحتی قبول کنند و به آن اعتماد نمایند.

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درخصوص نقش چین در تحقق آتش‌بس دوهفته‌ای، گفت: ما با کشور دوست و همراه خود، چین، در امور مختلف مشارکت و همکاری داریم و از روزهای اول جنگ، چین حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را به شدت محکوم و حمایت خود را از ایران و برقراری صلح در منطقه بیان کرد. تماس‌های زیادی نیز بین ایران و چین در سطوح وزیران خارجه دو کشور و نیز سفارتخانه‌های دو کشور برای بررسی راه‌های توقف جنگ صورت گرفت. بنابراین با همکاری که ما با کشورهای منطقه و دوست از جمله چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و مصر داشتیم، در مجموع توانستیم به اصولی برسیم که تقویت کننده روند توقف جنگ باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با اشاره شروط 10 ماده‌ای ایران برای پذیرش آتش‌بس، ضمن اظهار امیدواری نسبت به این که این امر بتواند صلح پایدار در کل منطقه را موجب شود، تاکید کرد که گفتگوهای آتی دو طرف حتما باید همراه با ضمانت‌های محکم از طرف سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای بزرگ نظیر چین و روسیه و دیگر کشورهای دخیل در این روند باشد تا اطمینان حاصل شود که طرف مقابل دوباره در مسیر ادامه گفتگوها بدعهدی و خیانت نکند.

وی تاکید کرد که در جنگ اخیر، توانمندی ملی ایران و قدرت راهبردی نیروهای مسلح ایران به جهانیان نشان داده شد و مهاجمان را به پذیرش شروط ایران برای توقف درگیری وادار کرد.

رحمانی فضلی افزود: از منظر دیپلماتیک، تهاجم نظامی آمریکا واسرائیل علیه ایران، تنها نقض چند قاعده حقوقی نبود، بلکه چهار ستون بنیادین بین المللی را به چالش کشید. اول اصل منع توسل به زور، دوم اصل حاکمیت برابر، سوم اصل عدم مداخله وچهارم اصل حل وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات.

وی گفت: دفاع جمهوری اسلامی ایران از خود در این جنگ، حامل این پیام بود که قانون زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای همه الزام‌آور باشد نه فقط برای برخی.

سفیر ایران درباره اهمیت تنگه هرمز هم گفت که این آبراه نه فقط یک مسیر راهبردی برای عبور انرژی، بلکه یک فضای مشترک جهانی است؛ جایی که امنیت ذاتا وابسته به همکاری است و ایران با وجود تمامی فشارها نشان داده که می‌تواند حافظ ثبات این گذرگاه حیاتی باشد اما هیچ کشوری نمی‌تواند انتظار امنیت از سوی دیگران را داشته باشد درحالی که همزمان، حاکمیت و منافع همان دیگران را نادید می‌گیرد. ثبات یک وضعیت تحمیلی نیست بلکه یک رابطه متقابل مبتی بر به رسمت شناختن است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به "عدالت" در نظم بین‌المللی گفت: اگر نظم بین‌المللی نتواند بین قدرت و عدالت تعادل برقرار کند، خود به عامل بی ثباتی تبدیل خواهد شد. ایران با تکیه بر تجربه تاریخی، عمق تمدنی و تعهد به مسئولیت جهانی آماده است تا در بازسازی این تعادل، نه علیه کسی، بلکه به نفع همه جامعه جهانی ایفای نقش کند.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره آینده کنترل ایران بر تنگه هرمز گفت: صدها سال است که در تنگه هرمز و امنیت آن نظارت داریم و تاکنون هیچ گونه هزینه یا عوارض بابت این تامین امنیت دریافت نکرده‌ایم و کسی هم تا کنون ارزش این کار ما را نمی‌دانست؛ درست مثل این که ما در شرایط عادی، ارزش اکسیژن هوا را نمی‌دانیم تا زمانی که قطع نشده باشد. اما امروز جهان متوجه اهمیت امنیت تنگه هرمز شده است، بنابراین هرگونه تصمیمی که ما برای تنظیم مناسبات جدید در این آبراه در نظر داشته باشیم، حتما مقررات بین‌المللی را مد نظر خواهیم گرفت.

سفیر ایران گفت: خیلی از آبراه‌های بین‌المللی جهان در شرایط کنونی و با رعایت مقررات بین‌المللی، از شناورهای عبوری عوارض دریافت می‌کنند و این موضوع هم مد نظر ما در آینده کنترل بر تنگه هرمز خواهد بود و ما هم می‌توانیم از آن الگوبرداری کنیم.

رحمانی فضلی درعین حال گفت که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هنوز رسما اعلام نشده و هنوز مجلس ایران رسما اقدامی در این خصوص انجام نداده است و مطالبی که گاهی در رسانه‌ها دیده می‌شود، صرفا گمانه زنی‌های رسانه‌ای است و موضع رسمی در این خصوص باید از سوی دولت ایران اعلام شود.

وی همچنین گفت: براساس تصمیماتی که در داخل ایران گرفته خواهد شد و همچنین با توجه به نتایجی که از داخل مذاکرات ایران وآمریکا بدست خواهد آمد، ایران تنظیمات و سازوکار مناسبی را برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد و درباره آن اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی گفت: ایران طبق روال قبل از جنگ، امنیت عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز را تامین خواهد کرد و همان گونه قبل امنیت این منطقه در دست ایران بود، در آینده هم ایران تعیین کننده امنیت این تنگه خواهد بود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ایران چه اقداماتی برای امنیت شرکت‌های چینی در آن کشور و محافظت از امنیت فعالیت‌های آنها در نظر دارد، گفت: همه اتباع خارجی مقیم ایران، طبق قوانین و مقررات، تحت امنیت و حمایت ایران هستند؛ اما در شرایطی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با موشک خانه‌ها و مراکز غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند، این از کنترل ایران خارج است. ولی حفظ امنیت و سلامتی همه اتباع خارجی در ایران، از مهم‌ترین تعهدات این کشور است و ایران به آن پایبند است.