به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی نوشت: حزب الله لبنان به کریات شمونا و نهاریا با پهپاد حمله کرد.
براساس این گزارش، ۱۳ نفر از نیروهای دستگاه امنیت دولتی لبنان در نبطیه به شهادت رسیده اند.
پیشتر یک منبع سیاسی برجسته به «الجمهوریه» لبنان گفت که طی ساعتهای اخیر تماسهای فشردهای در چندین جهت و با چندین طرف بینالمللی و عربی انجام شده که نتیجه آن ایجاد یک چتر دیپلماتیک حمایتی از موضع لبنان مبنی بر درخواست شمول این کشور در توافق آتشبس میان ایران و آمریکا بوده است.
این منبع فاش کرد که نکته جدید، موضع ایالات متحده است که تأکید کرده لبنان بهطور ضمنی وارد روند کاهش تنش شده و این روند تا توقف حملات ادامه مییابد؛ یعنی آتشبس طی ساعتهای آینده شامل لبنان نیز خواهد شد و مسئولان مربوطه این موضوع را دریافت کردهاند.
