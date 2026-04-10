آژیر خطر در صفد؛ شهادت شماری از لبنانی ها در حملات جدید اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از تداوم حملات مقاومت به اراضی اشغالی خبر داده و اعلام کردند که آژیر خطر در صفد و اطراف آن به صدا درآمد.

گزارش‌ها از اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی در صفد حکایت دارد.

مقاومت اعلام کرد که شهرک کرمئیل را هدف حمله موشکی قرار داده و صدای انفجارهای مهیبی شنیده شده است.

همچنین مقاومت اسلامی اعلام کرد یک خودروی «هامر» را در شهر الطیبه با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و مستقیماً به آن اصابت کرده است

مقاومت اسلامی تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف با حمله موشکی هدف قرار داد.

همزمان خبرنگار المیادین از شهادت سه نفر در حمله رژیم صهیونیستی به سحمر و دروس در بقاع در شرق لبنان خبر داد.

الجزیره نیز از شهادت هشت نفر لبنانی در نبطیه خبر داد.

این در حالی است که یونیسف اعلام کرد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان ۳۳ کودک شهید و ۱۵۳ تن دیگر زخمی شده اند.