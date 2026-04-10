  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

اولین تمرین استقلالی‌ها در سال ۱۴۰۵ برگزار شد

تیم فوتبال استقلال نخستین تمرین خور در سال جدید را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال در کمپ مرحوم حجازی زیر نظر سهراب بختیاری‌زاده سرمربی این تیم برگزار شد.

عباس ترابیان رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در این تمرین حضور داشت و در ابتدای تمرین خطاب به بازیکنان و کادرفنی گفت: از اینکه دوباره کنار هم هستیم، خوشحالیم. امیدوارم با تلاش شما بازیکنان و هدایت کادرفنی محترم، بتوانیم در مسیر موفقیت گام برداریم و با قدرت عمل کنیم تا دل هواداران شاد شود.

در ادامه بازیکنان استقلال به تمرینات کششی و هوازی مشغول شدند و کادرفنی استقلال به بررسی وضعیت آمادگی بازیکنان پرداخت.

تمرین فردا (شنبه) تیم استقلال با حضور هواداران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6797399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

