به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال در کمپ مرحوم حجازی زیر نظر سهراب بختیاری‌زاده سرمربی این تیم برگزار شد.

عباس ترابیان رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در این تمرین حضور داشت و در ابتدای تمرین خطاب به بازیکنان و کادرفنی گفت: از اینکه دوباره کنار هم هستیم، خوشحالیم. امیدوارم با تلاش شما بازیکنان و هدایت کادرفنی محترم، بتوانیم در مسیر موفقیت گام برداریم و با قدرت عمل کنیم تا دل هواداران شاد شود.

در ادامه بازیکنان استقلال به تمرینات کششی و هوازی مشغول شدند و کادرفنی استقلال به بررسی وضعیت آمادگی بازیکنان پرداخت.

تمرین فردا (شنبه) تیم استقلال با حضور هواداران برگزار خواهد شد.