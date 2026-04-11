خیال یک استقلالی تا پایان فصل راحت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب فرعباسی دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال ملوان در ابتدای فصل در حالی به جمع استقلالی‌ها اضافه شد که خیلی از هواداران و پیشکسوتان این تیم او را گزینه‌ای مناسب برای جانشینی سید حسین حسینی نمی دیدند و همین موضوع باعث شد تا با حضور آنتونیو آدان در استقلال این دروازه‌بان کهنه‌کار اسپانیایی خیلی زود به ترکیب اصلی راه پیدا کند و فرعباسی کار سختی برای حضور در ترکیب اصلی استقلال داشته باشد.

با گذشت چند بازی آدان نتوانست رضایت هواداران و کادرفنی را جلب کند و فرعباسی در چند بازی در ترکیب اصلی قرار گرفت و نمایش قابل قبولی داشت با این حال او در نیم فصل اول با مصدومیت های متوالی مواجه و این امر باعث دوری او از ترکیب اصلی شد.

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و خروج بازیکنان خارجی از ایران، وضعیت بازگشت آدان به ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد و فرعباسی اکنون برای قرارگیری در ترکیب اصلی به نوعی رقیب ندارد و در صورت ازسرگیری مسابقات او گزینه اصلی حضور در دروازه استقلال به شمار می‌رود.

آریا حسینی فرد دیگر دروازه‌بان استقلال است که در فصل جاری در هیچ تورنمنتی به میدان نرفته است.