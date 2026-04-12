رقابت دو استقلالی برای حضور در یک پست

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال در سال ۱۴۰۵ از روز گذشته (جمعه ۲۱ فروردین) برای ازسرگیری مسابقات لیگ برتر آغاز شد و آبی‌ها با حضور بازیکنان داخلی خود و در غیاب خارجی ها سال جدید را استارت زدند.

در نیم فصل دوم با اینکه پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بسته بود تمام سامان تورانیان مدافع راست و جوان این تیم پس از گذراندن دوران مقدس سربازی از ملوان جدا و به استقلال بازگشت تا جانشین رامین رضائیان شود و در رقابت با صالح حردانی (مدافع ملی پوش) قرار گیرد.

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و وقفه طولانی مدت در مسابقات لیگ برتر، تورانیان این شانس را دارد تا با ازسرگیری مسابقات و از آنجایی که قرار است بازی‌ها به صورت فشرده برگزار شود، بتواند در چند بازی در ترکیب اصلی استقلال قرار گیرد.