  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۹

رقابت دو استقلالی برای حضور در یک پست

مدافع جوان تیم فوتبال استقلال برای حضور در ترکیب اصلی این تیم کار سختی در پیش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال در سال ۱۴۰۵ از روز گذشته (جمعه ۲۱ فروردین) برای ازسرگیری مسابقات لیگ برتر آغاز شد و آبی‌ها با حضور بازیکنان داخلی خود و در غیاب خارجی ها سال جدید را استارت زدند.

در نیم فصل دوم با اینکه پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بسته بود تمام سامان تورانیان مدافع راست و جوان این تیم پس از گذراندن دوران مقدس سربازی از ملوان جدا و به استقلال بازگشت تا جانشین رامین رضائیان شود و در رقابت با صالح حردانی (مدافع ملی پوش) قرار گیرد.

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و وقفه طولانی مدت در مسابقات لیگ برتر، تورانیان این شانس را دارد تا با ازسرگیری مسابقات و از آنجایی که قرار است بازی‌ها به صورت فشرده برگزار شود، بتواند در چند بازی در ترکیب اصلی استقلال قرار گیرد.

بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها