تعویض تراکشن موتور راه‌ آهن شرق کشور امکانپذیر شد

محمدصادق برزنونی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با نصب یک ست چهار عددی جک 30 تنی در مجموع با ظرفیت 120 تن در واحد تعمیرات لکوموتیو اداره کل راه‌ آهن شرق به مرکزیت طبس، از این پس تراکشن موتورهای لکوموتیوها در همین منطقه تعویض خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این جکها به منظور تعمیرات لکوموتیو از قبیل تعویض بوژی، محور، تراکشن موتور و تعمیرات مخزن سوخت به کار می ‌رود.

برزنونی بیان داشت: کلیه عملیات نصب، راه‌ اندازی و آزمایش این جکها ظرف مدت 48 ساعت توسط کارشناسان نیروی کشش، پرسنل شرکت ماشین ‌افزار قم و عوامل اداره کل راه‌ آهن انجام پذیرفته است.

مدیرکل راه ‌آهن شرق کشور ادامه داد: جکهای مذکور به دستور این اداره کل و با درخواست و پیگیری اداره ناوگان از اداره کل نیروی کشش راه ‌آهن به اداره کل راه‌آهن شرق کشور واگذار شده است.