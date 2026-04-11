به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، ضمن تأکید بر اهمیت نقش بیبدیل پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی، گفت: در شرایط بحرانی، همت و تلاش کادر درمان برای حفظ سلامت بیماران بسیار پُراهمیت است و نشان از ایثار و تعهد بیپایان نیروها دارد.
وی افزود: قدردانی از روحیه ایثار و فداکاری که پرستاران و کادر سلامت در این روزهای سخت از خود نشان دادهاند، کمترین کار ممکن است.
عبادی ادامه داد: ما در وزارت بهداشت همواره در تلاش هستیم تا قدردانی از شما را در عمل به نمایش بگذاریم و بتوانیم بخشی از زحمات و فداکاریهای شما را جبران کنیم.
وی در همین رابطه گفت: این تنها یک تعهد کلامی نیست، ما در حال برنامهریزی و اجرای اقدامات عملی برای رفع مشکلات شما هستیم و امیدواریم در آیندهای نزدیک، این حمایتها ملموستر و مؤثرتر باشد.
عبادی بر تداوم حمایت وزارت بهداشت از کادر درمانی تأکید و تصریح کرد: در این شرایط بحرانی، وزارت بهداشت همواره حامی کادر سلامت خواهد بود و از هیچ تلاشی برای رفع نیازهای آنها دریغ نخواهیم کرد.
