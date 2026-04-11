به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیهای، تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای احداث ۳۴ شهرک جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد: این اقدام در تضاد صریح با حقوق بینالملل و قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل است.
در این بیانیه تاکید شده است که رژیم اشغالگر صهیونیستی هیچگونه حاکمیتی بر سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی ندارد و تمامی اقدامات آن برای تغییر واقعیتهای جغرافیایی و جمعیتی، از منظر حقوق بینالملل باطل و فاقد اعتبار است.
سازمان همکاری اسلامی نسبت به تشدید سیاستهای شهرکسازی، مصادره اراضی، خشونت شهرکنشینان، تلاش برای الحاق و تحمیل حاکمیت ادعایی رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی هشدار داد و این اقدامات را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه دانست.
این سازمان همچنین تاکید کرد که چنین اقداماتی با هدف تضعیف راه حل دو دولتی و نقض حقوق ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس انجام میشود.
سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی خواست مسئولیتهای خود را برای توقف تمامی جنایات و نقض حقوق ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن بر عهده بگیرد.
