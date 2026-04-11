خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: همزمان با برگزاری تجمعات شبانه در شهرهای مختلف کردستان، حضور چشمگیر کودکان و نوجوانان در کنار خانوادههایشان، جلوهای متفاوت از همراهی نسل آینده با تحولات اجتماعی و ملی را به نمایش گذاشته است؛ حضوری که از هماکنون، نشانههایی از شکلگیری هویت و دغدغههای آنان نسبت به آینده کشور را بازتاب میدهد.
شبهای این روزهای کردستان، حالوهوایی متفاوت به خود گرفته است؛ خیابانهایی که با نور چراغها و صدای جمعیت زندهتر از همیشه به نظر میرسند و مردمی که در کنار یکدیگر، صحنههایی از همدلی و حضور اجتماعی را رقم میزنند.
در میان این جمعیت، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، حضور کودکان و نوجوانانی است که دوشادوش والدین خود در این تجمعات شرکت دارند.
این حضور، صرفاً یک همراهی ساده نیست، بلکه بازتابی از انتقال مفاهیم، ارزشها و نگرشها از نسلهای پیشین به نسل جدید است.
کودکانی که شاید تا همین چندی پیش، دغدغههایشان محدود به بازی و مدرسه بود، اکنون در فضایی قرار گرفتهاند که مفاهیمی چون وطن، هویت و آینده را به شکلی ملموس تجربه میکنند.
حضور کودکان در شبهای کردستان
در تجمعات شبانه شهرهای مختلف کردستان، حضور کودکان و نوجوانان بهوضوح به چشم میخورد، آنها در کنار بزرگترها، در صفوف نخست ایستادهاند و با شور و هیجان کودکانه، در برنامههای جمعی مشارکت میکنند.
این حضور پررنگ، از نگاه بسیاری از ناظران، نشانهای از شکلگیری نوعی مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نسل جدید است.
کودکانی که در این فضاها حضور دارند، بهنوعی در حال تجربه زیسته مفاهیمی هستند که پیشتر شاید تنها در کتابها یا گفتههای بزرگترها شنیده بودند.
در دست داشتن پرچم کشور، نقاشی آن بر چهره و همراه داشتن تصاویر نمادین، بخشی از جلوههای بصری این حضور است؛ جلوههایی که به فضای تجمعات رنگ و بویی خاص بخشیده و آن را از یک گردهمایی معمولی متمایز کرده است.
از بازی تا مسئولیت؛ تغییر نقش در دنیای کودکان
کودکی، معمولاً با بازی، تخیل و بیدغدغه بودن تعریف میشود، اما در شرایطی خاص، این تعریف دچار تغییر میشود، کودکانی که این روزها در تجمعات حضور دارند، در حال تجربه نوعی گذار از دنیای صرفاً کودکانه به فضایی هستند که در آن، مفاهیم جدیتری مطرح است.
این تغییر نقش، اگرچه ممکن است برای برخی قابل تأمل باشد، اما از سوی دیگر، نشاندهنده ظرفیت بالای کودکان برای درک و همراهی با محیط پیرامونشان است.
آنها با زبان خود، با ابزارهای خود و با درک کودکانهشان، در حال مشارکت در فضایی هستند که برایشان معنا پیدا کرده است.
از سر دادن شعارها گرفته تا همراهی با برنامههای جمعی، همگی نشان میدهد که کودکان، تنها ناظر نیستند، بلکه بهنوعی کنشگر نیز محسوب میشوند.
جلوههای متنوع حضور؛ از سرود تا نقاشی
حضور کودکان و نوجوانان در این تجمعات، تنها به ایستادن در میان جمعیت محدود نمیشود برنامههای متنوعی که با محوریت این گروه سنی برگزار میشود، نشاندهنده تلاش برای ایجاد فضایی فعال و مشارکتی برای آنهاست.
گروههای سرود کودکان و نوجوانان، هر شب در برخی از این اجتماعات به اجرای برنامه میپردازند و با صدای هماهنگ خود، حالوهوای خاصی به فضا میبخشند.
این اجراها، علاوه بر جنبه هنری، نوعی بیان جمعی از احساسات و نگرشهای آنان نیز به شمار میرود.
در کنار آن، ایستگاههای نقاشی نیز در برخی نقاط برپا شده است؛ فضاهایی که کودکان در آنها میتوانند با استفاده از رنگ و تصویر، آنچه را در ذهن دارند، بیان کنند، نقاشی پرچم، نمادها و صحنههای مرتبط با فضای اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در این آثار به چشم میخورد.
همراهی خانوادهها؛ پیوند نسلها در یک فضا
یکی از نکات قابل توجه در این تجمعات، حضور همزمان والدین و فرزندان است. خانوادهها، بهصورت گروهی در این فضاها شرکت میکنند و همین موضوع، باعث شکلگیری نوعی تجربه مشترک میان نسلها میشود.
کودکان در کنار والدین خود، نهتنها احساس امنیت بیشتری دارند، بلکه از طریق مشاهده رفتار و واکنشهای آنها، درک عمیقتری از موقعیت پیدا میکنند.
این همراهی، بهنوعی فرآیند یادگیری غیررسمی را برای کودکان فراهم میکند؛ یادگیریای که در بستر تجربه و مشاهده شکل میگیرد.
در برخی شهرها، حتی رژههای خودرویی نیز برگزار میشود که در آن، کودکان با در دست داشتن پرچم، از داخل خودروها در این حرکت جمعی مشارکت میکنند، این صحنهها، ترکیبی از شور، خلاقیت و مشارکت خانوادگی را به نمایش میگذارد.
حضور در عرصههای فرهنگی و مذهبی
حضور نسل نوجوان و کودک، تنها به تجمعات خیابانی محدود نمیشود، بلکه در برنامههای فرهنگی و مذهبی نیز بهچشم میخورد، شرکت در محافل قرآنی، حضور در مساجد و مشارکت در برنامههای مذهبی، از دیگر جلوههای این همراهی است.
این حضور چندوجهی، نشان میدهد که مشارکت کودکان در فضای اجتماعی، تنها به یک بُعد خاص محدود نیست، بلکه در حوزههای مختلفی بروز پیدا میکند از فعالیتهای هنری گرفته تا برنامههای مذهبی، همگی بستری برای حضور و نقشآفرینی این نسل فراهم کردهاند.
بازتابی از آینده؛ نسل در حال شکلگیری
آنچه امروز در خیابانهای کردستان دیده میشود، میتواند بازتابی از آیندهای باشد که در حال شکلگیری است کودکانی که امروز در این فضاها حضور دارند، فردا نقشآفرینان اصلی جامعه خواهند بود و تجربیاتی که اکنون کسب میکنند، در شکلگیری نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار خواهد بود.
این تجربهها، میتواند در ذهن آنها بهعنوان بخشی از خاطرات جمعی باقی بماند و در آینده، در تصمیمگیریها و نوع نگاهشان به مسائل مختلف نقش ایفا کند.
شبهای کردستان این روزها، تنها صحنه تجمعات مردمی نیست، بلکه بستری برای شکلگیری تجربهای مشترک میان نسلهاست؛ تجربهای که در آن، کودکان و نوجوانان نیز سهمی فعال دارند.
حضور آنها، با تمام سادگی و صداقت کودکانه، به این فضا معنا و عمق بیشتری بخشیده است این حضور، نشان میدهد که نسل آینده، نهتنها ناظر تحولات است، بلکه از هماکنون، بهنوعی در آن مشارکت دارد.
در میان هیاهوی شبانه شهرها، صدای کودکان، رنگ نقاشیهایشان و پرچمهایی که در دست دارند، تصویری ماندگار از روزهایی را رقم میزند که در آن، نسلهای مختلف در کنار هم ایستادهاند؛ تصویری که شاید سالها بعد، بهعنوان بخشی از روایت اجتماعی این سرزمین بازگو شود.
