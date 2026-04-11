به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح شنبه در دیدار و نشست شاعران به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد امت، امام سید علی حسینی خامنهای (ره)، اظهار کرد: گاهی شعر حس عاطفه را در انسان تحریک میکند و میتواند تأثیرات مثبتی را در انسان ایجاد کند.
وی افزود: مغز میفهمد راه را و میتواند موتور محرکی برای پیشرفت باشد که شعر در این زمینه تأثیرگذار است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی ادامه داد: در زمان انقلاب، جوانان هم در جبهه با شعرهایی مانند آهنگران و... با دشمن مقابله میکردند.
نوری تصریح کرد: دشمن فکر نکند که اگر فرماندهان ردههای اول و سوم را به شهادت رساند، دیگر کار تمام شده است. اما سخت در اشتباه است، به طوری که فرماندهان بعدی نیز به اندازه کافی آموزش دیدهاند که اگر ارتباطات قطع شد، هر کسی در استان خودش فرمانده است و رهنمودها را برای مردم روشن میکند.
وی با بیان اینکه دشمن سعی در ایجاد جنگ روانی دارد، یادآور شد: ما شهیدان بسیاری داریم که با دلیری تمام با دشمنان جنگیدهاند و میدان را خالی نکردهاند. پس اگر برخی افراد وطنفروشی میکنند تا بتوانند گرهای بر مردم بیندازند، سخت در اشتباه هستند که نمیتوانند این همبستگی را از هم بگسلند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه دشمن با فتنهافکنی در کشور میخواهد روابط داخلی را برهم بزند، گفت: همه مردم رهنمودهای رهبر فرزانه را پیشه کار خود قرار دادهاند و در مقابل دشمن مقاومت و ایستادگی کردهاند و همین ایستادگی دشمن را از هم گسسته است.
حجتالاسلام نوری تصریح کرد: فرماندهان ما با مجروحیتی که داشتند با دشمن جنگیدند و اجازه ندادند دشمن به داخل نفوذ کند. اکنون مردم هم رسالتهای شهیدان را پیشه راه خود قرار دادهاند و به میدان نبرد رفتهاند و مردم پیروز این میدان هستند.
