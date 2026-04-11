سید مهدی حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کمفروشی، در سال ۱۴۰۴ از تعداد ۷۰۰ نازل سوخت مایع و CNG موجود در جایگاههای عرضه سوخت در خراسان شمالی، بازرسی به عمل آمده است.
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی افزود: برای نظارت بر صحت عملکرد نازلهای سوخت مایع، مطابق قوانین و دستورالعملهای سازمان ملی استاندارد ایران، طی انجام بازدیدهای مشترک با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از جایگاههای سوخت مایع در استان بازرسی بعمل آمده و نازلهای سوخت مورد آزمون قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نازلهای سوخت مایع از تجهیزات اندازهگیری حجم محسوب میشوند، صحت عملکرد آنها تأثیر مستقیمی بر رعایت حقوق شهروندان دارد. از این رو، نظارت دقیق و مستمر بر این تجهیزات به صورت دورهای در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا خطا در عملکرد نازلها، اقدامات قانونی از جمله پلمب تجهیزات معیوب و الزام مالک جایگاه به رفع نقص، انجام میشود.
حسینی در پایان تصریح کرد: در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد نازل جایگاهها مشاهده کردند، از طریق سامانه ۱۵۱۷ موضوع را به این اداره کل اطلاع دهند تا کارشناسان استاندارد در راستای دفاع از حقوق مصرفکنندگان موضوع را پیگیری نمایند.
